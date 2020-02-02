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Палестино-израильский конфликт
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ВВС Израиля поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету

Истребители и вертолеты нанесли удары по нескольким объектам

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /ТАСС/. Истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли в воскресенье удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуски ракеты и минометных снарядов, а также воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой в течение суток истребители и вертолеты ВВС Израиля некоторое время назад нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

"Среди пораженных целей - подземная инфраструктура ХАМАС и командный пункт", - добавили в пресс-службе, отметив, что Армия обороны Израиля "серьезно относится к любой террористической активности" и "готова к различным вариантам развития событий".

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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