ВВС Израиля поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /ТАСС/. Истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли в воскресенье удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуски ракеты и минометных снарядов, а также воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой в течение суток истребители и вертолеты ВВС Израиля некоторое время назад нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

"Среди пораженных целей - подземная инфраструктура ХАМАС и командный пункт", - добавили в пресс-службе, отметив, что Армия обороны Израиля "серьезно относится к любой террористической активности" и "готова к различным вариантам развития событий".