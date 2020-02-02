{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ливийская национальная армия заявила о ликвидации в Триполи десятков сирийских наемников

В ЛНА подчеркнули, что все наемники были ликвидированы или ранены во время совершаемых ими атак, на которые бойцы были вынуждены отвечать

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 70 переброшенных Турцией в Ливию сирийских наемников убиты в вооруженных столкновениях на стороне Правительства национального согласия (ПНС) в районе ливийской столицы. Такие данные, как передает в воскресенье новостной портал Ewan Libya, распространил штаб операции "Достоинство", проводимой Ливийской национальной армией (ЛНА), со ссылкой на медицинские источники в Триполи.

На эту тему
"Небольшой проблеск надежды". Мировые СМИ об итогах конференции по Ливии в Берлине

"Число убитых наемников [президента Турции Тайипа] Эрдогана, приехавших из Сирии, достигло 71, - говорится в заявлении ливийских военных. - От 45 до 55 получили ранения и находятся в критическом состоянии". В нем отмечается также, что раненые после оказания им первой помощи были перевезены в сопровождении турецких и украинских врачей в клиники в районах Гут-эш-Шааль и Абу-Слим, а также в столичный ожоговый центр.

В ЛНА подчеркнули, что все сирийские наемники, о которых идет речь, были ликвидированы или ранены во время совершаемых ими в нарушение режима прекращения огня атак, на которые бойцы вынуждены отвечать.

Похожие данные привели в субботу вечером и сирийские правозащитники, на которых ссылается телеканал Al Hadath. По их информации, потери перебрасываемых Турцией боевиков достигли 72 человек убитыми. Всего к настоящему моменту до Ливии добрались порядка 2,9 тыс. наемников из Сирии, еще более 1,8 тыс. проходят сейчас подготовку в турецких тренировочных лагерях, а вербовка новобранцев в ряды формирований ПНС продолжается полным ходом. Отмечается, что 64 сирийских боевика после прибытия на ливийскую территорию сбежали в Европу.

Теги
СирияТурцияЛивия
Реклама на ТАСС
Помпео: США призывают Казахстан к сотрудничеству с американскими компаниями
Госсекретарь США при этом отметил, что Вашингтон поддерживает любое стремление республики налаживать отношения с другими странами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС