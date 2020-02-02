Ливийская национальная армия заявила о ликвидации в Триполи десятков сирийских наемников

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 70 переброшенных Турцией в Ливию сирийских наемников убиты в вооруженных столкновениях на стороне Правительства национального согласия (ПНС) в районе ливийской столицы. Такие данные, как передает в воскресенье новостной портал Ewan Libya , распространил штаб операции "Достоинство", проводимой Ливийской национальной армией (ЛНА), со ссылкой на медицинские источники в Триполи.

"Число убитых наемников [президента Турции Тайипа] Эрдогана, приехавших из Сирии, достигло 71, - говорится в заявлении ливийских военных. - От 45 до 55 получили ранения и находятся в критическом состоянии". В нем отмечается также, что раненые после оказания им первой помощи были перевезены в сопровождении турецких и украинских врачей в клиники в районах Гут-эш-Шааль и Абу-Слим, а также в столичный ожоговый центр.

В ЛНА подчеркнули, что все сирийские наемники, о которых идет речь, были ликвидированы или ранены во время совершаемых ими в нарушение режима прекращения огня атак, на которые бойцы вынуждены отвечать.

Похожие данные привели в субботу вечером и сирийские правозащитники, на которых ссылается телеканал Al Hadath. По их информации, потери перебрасываемых Турцией боевиков достигли 72 человек убитыми. Всего к настоящему моменту до Ливии добрались порядка 2,9 тыс. наемников из Сирии, еще более 1,8 тыс. проходят сейчас подготовку в турецких тренировочных лагерях, а вербовка новобранцев в ряды формирований ПНС продолжается полным ходом. Отмечается, что 64 сирийских боевика после прибытия на ливийскую территорию сбежали в Европу.