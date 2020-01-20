"Небольшой проблеск надежды". Мировые СМИ об итогах конференции по Ливии в Берлине

19 января состоялась конференция по мирному урегулированию внутреннего конфликта в Ливии. Ее итог — подписание совместной декларации стран-участниц, призвавших иностранные державы отказаться от вмешательства в конфликт, а местные ополчения — сложить оружие. США The Washington Post: "Западные и арабские страны, принявшие участие в конференции, договорились соблюдать эмбарго (ООН — прим. ТАСС) на поставки оружия в Ливию и прекратить военную поддержку воюющих там сторон. Однако в результате встречи не удалось убедить враждующие стороны согласиться на продолжительный режим прекращения огня, как на это надеялись многие... Однодневный саммит, на котором присутствовали многие наиболее влиятельные мировые лидеры, стал самой значительной к настоящему моменту попыткой со стороны США и Европы остаться востребованными в Ливии после того, как они в течение многих лет наблюдали за происходящим со стороны... Несмотря на то что лидеры государств Запада преподнесли принятое по итогам конференции коммюнике как шаг вперед, напряженность в Ливии в воскресенье, кажется, только возросла, что порождает вопрос, созрели ли условия для перемирия в самой стране". The New York Times: "Воскресная встреча дала небольшой проблеск надежды на прекращение затяжной гражданской войны в североафриканской стране. Ситуация там в последнее время еще больше была осложнена из-за набирающих обороты боевых столкновений между силами, поддерживаемыми Россией с одной стороны и Турцией — с другой. И президент России Владимир Путин, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовали на встрече... Ожидания того, что эти переговоры приведут к какому-либо продолжительному миру в ближайшем будущем, остаются слабыми... Ливийский конфликт стал проверкой для германских и европейских амбиций, касающихся поддержания многостороннего мирового порядка. Некоторые рассматривали конференцию в Берлине как попытку воскресить этот тип дипломатии в эпоху, когда многосторонние соглашения — от Парижского соглашения по климату до иранской ядерной сделки — быстро распадаются". Великобритания The Financial Times: "Россия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие иностранные державы пообещали прекратить любое вмешательство в вооруженный конфликт в Ливии в рамках посреднических усилий Германии по прекращению эскалации насилия и хаоса в североафриканской стране и подготовке почвы для поддерживаемого ООН мирного процесса. Обещание содержится в документе, согласованном мировыми лидерами на международной конференции по Ливии в Берлине в воскресенье, в том числе президентом России Владимиром Путиным, Турции — Реджепом Тайипом Эрдоганом, Франции — Эмманюэлем Макроном и Египта — Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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Однако в самой Ливии появились новые признаки военной эскалации, поскольку силы, лояльные генералу Халифе Хафтару, перекрыли нефтепровод и приостановили экспорт сырой нефти из портов, находящихся под его контролем. Аналитики выразили также сомнение в том, что все иностранные державы сдержат свое обещание не вмешиваться (в конфликт) и прекратят поставки оружия. Представитель нидерландского института международных отношений "Клингендаль" назвал результаты встречи "скромными". Он предупредил, что противоборствующие стороны еще не согласились на официальное прекращение огня и что нет механизма для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия. Россия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты в особенности играют все более важную роль в Ливии, предлагая военную и политическую поддержку двум основным группировкам, борющимся за контроль над богатой нефтью страной. Берлинская конференция рассматривалась прежде всего как площадка для того, чтобы перехватить дипломатическую инициативу у Анкары и Москвы, которые поддерживают противоборствующие стороны в Ливии и пытаются расширить свое влияние в стране, имеющей решающее стратегическое значение. Западные дипломаты и аналитики утверждают, что конфликт в значительной степени разгорелся в результате вмешательства извне. Решение Берлина взять на себя ведущую роль частично отражает жесткие политические интересы, в частности стремление контролировать поток африканских мигрантов, которые используют Ливию в качестве стартовой площадки для того, чтобы перебраться в Европу. Дипломаты также глубоко обеспокоены дестабилизирующим воздействием конфликта на регион в целом, включающий в том числе Тунис и Мали". The Guardian: "Мировые лидеры, добивающиеся постоянного прекращения огня в Ливии, договорились на саммите о введении санкций в отношении тех, кто нарушает эмбарго на поставки оружия, и рассматривают вопрос о целесообразности направления в страну многонациональных сил. Главная цель саммита состояла в том, чтобы обязать иностранные государства, обладающие влиянием в регионе, прекратить вмешательство в войну — будь то с помощью оружия, войск или финансирования". The Times: "Мировые лидеры выступили с предупреждением о том, что Ливия сталкивается с опасностью превращения во "вторую Сирию", поскольку раскол между европейскими странами угрожает подорвать надежды на прочное мирное соглашение. Западные государства, поддерживавшие ливийских революционеров, свергнувших полковника Каддафи в 2011 году, не смогли добиться какого-либо устойчивого урегулирования (конфликта). С того времени ЕС был разделен между Италией, многословной сторонницей базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС), и Францией, которая присоединилась к ОАЭ в поддержке фельдмаршала Хафтара". Германия Welt: "Единство по всем фронтам, канцлера Меркель хвалят за решительность и намерение урегулировать конфликт в Ливии. Однако после берлинской конференции остается абсолютно непонятным, как будет развиваться обстановка в этой стране. Политические наблюдатели говорят о внешнеполитической сенсации, которая удалась канцлеру. Однако насколько реалистичны данные решения? Что они означают для Ливии?" Sueddeutsche Zeitung: "Перемирие можно будет в долгосрочной перспективе соблюдать только в том случае, если за этим будет наблюдать независимая инстанция. Совет немцам и европейцам — принимать участие в возможной миссии по содействию миру. То, что происходит на южном побережье Средиземного моря, имеет прямое воздействие на Европу, неважно, идет ли речь о миграции или о терроризме. Слишком долго Европа наблюдала за событиями, ничего не делая, наблюдала за страной, которая распалась на повстанцев и полевых командиров. Франция и Италия слишком долго работали друг против друга, ослабляя позиции Европы. Теперь нам нужно действовать решительно и сплоченно. В противном случае берлинская конференция ничего не изменит".

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Spiegel Online: "Прорыв. Благодаря германскому посредничеству, страны, играющие роль в ливийском кризисе, согласовали план по установлению мира. Теперь мировому сообществу нужно закрепить дипломатический успех военными средствами, в том числе при участии Бундесвера. Если в Берлине собираются почти с десяток глав государств и правительств, которые скорее будут друг с другом воевать, нежели говорить, то уже только это можно считать дипломатическим успехом. Представительный список участников демонстрирует, что никто не может остаться в стороне от той тенденции, которую задала Германия". Mitteldeutsche Zeitung: "Саммит по Ливии стал первым шагом европейцев на пути к самоутверждению во внешней политике. Для того чтобы мы начали говорить в унисон, сделать нужно еще многое. Но берлинская встреча показывает, что европейцы готовы занять нишу, которая появится после ухода США с Ближнего Востока и из Африки". Франция Le Monde: "В Берлине международное сообщество представляет собой хрупкий фронт перед лицом кризиса в Ливии. Воскресный саммит стремился способствовать деэскалации конфликта в атмосфере скептицизма. На бумаге — изложение благородных целей. Саммит, который собрал 19 января в столице Германии делегации 11 государств и четырех международных организаций, завершился принятием совместной декларации, открывающей большую надежду на умиротворение... "Русско-турецкий тандем" — именно он должен будет зафиксировать практические детали гипотетического прекращения огня, в том числе механизм мониторинга. Идет ли речь о посреднической силе с иностранным составом, чего, кажется, хотят русские и турки, которая покажет их растущую роль в Ливии? Европейские страны, которые стремятся противостоять появлению турецко-российского тандема в ливийском посредничестве, похоже, не поддерживают этого, предпочитая на этом этапе миссию гражданских наблюдателей. Помимо прекращения огня деэскалация в Ливии потребует более решительных действий в условиях постоянных нарушений эмбарго на поставки оружия в страну, которое было установлено Советом Безопасности ООН в 2011 году".

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Le Figaro: "Мир или фиаско... В момент открытия берлинской конференции по Ливии исход переговоров казался абсолютно неясным. В конце встречи канцлер Германии Ангела Меркель хотела указать на "новый импульс". По ее словам, участники конференции согласились потребовать "постоянного прекращения огня" и ужесточения эмбарго на поставки оружия... Но министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что до сих пор нет серьезного диалога между воюющими сторонами... Генерал Хафтар, чьи войска контролируют 80% территории страны, и глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж не встречались в Берлине... Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встречались с воюющими сторонами в первой половине дня и по отдельности... Во второй половине дня Ангела Меркель и ее гости обсуждали 55 пунктов итогового коммюнике. Главный вопрос конференции заключался в том, подпишет ли в Берлине генерал Хафтар соглашение о прекращении огня, которое он отказался поддержать в Москве на прошлой неделе. Второй вопрос — выполнит ли генерал свои обязательства в случае подписания документа. Прекращение огня рассматривалось участниками дискуссии как предпосылка для возможного направления международных миротворческих сил — вариант, который казался согласованным во время встречи в Берлине... Поддержанная европейской дипломатией, такая миссия должна быть размещена "под эгидой ООН", считает (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жозеп Боррель". Италия La Stampa: "Конференция в Берлине по Ливии завершилась достижением соглашения, но ближайшие 48 часов покажут, насколько эффективны результаты встречи. Нужно признать, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерриш при поддержке спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе смогли выполнить непростую задачу — удерживать за столом переговоров на протяжении четырех часов основных игроков и от каждого добиться обязательств по обеспечению перемирия".

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Il Messaggero: "Контроль за соблюдением перемирия со стороны комиссии "5+5" для Италии важное решение не только с точки зрения прекращения огня, но и будущего международной "сдерживающей миссии", на создании которой настаивает Рим. Реализацию 55 пунктов итогового коммюнике будет нелегко обеспечить, как и добиться от СБ ООН превращения этой комиссии в настоящую многостороннюю европейскую миссию, в которой Италия хочет играть ведущую роль (даже руководящую). Для этого нужно добиться безоговорочной поддержки США и оттеснить Россию и Турцию. Берлинская конференция для России не стала ни победой, ни поражением. Она не приблизила Россию к главной цели — созданию базы в Киренаике, что позволило бы вклиниться в "американо-итальянское" море, а точнее — попасть в тыл традиционного пространства НАТО. Создание мониторинговой миссии ЕС под эгидой ООН отсрочит достижение этой цели. Но пока рано что-то говорить, партия не закончилась берлинской конференцией". Турция

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