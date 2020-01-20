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Bloomberg: добыча нефти в Ливии может упасть в 16 раз из-за блокады портов

Речь идет о снижении объема добычи с 1,2 млн до 72 тыс. баррелей в сутки
Описание
© REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

ТАСС, 20 января. Объем добычи нефти в Ливии может снизиться с 1,2 млн до 72 тыс. баррелей в сутки из-за блокады силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нефтяных терминалов. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны. Таким образом, добыча нефти может упасть в 16 раз.

18 января NOC объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт). По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в объеме 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневному ущербу в размере $55 млн.

19 января информационный портал Al Wasat информировал о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Эш-Шарара. Как отмечает Bloomberg, ежедневная добыча на нем составляла примерно 300 тыс. баррелей в сутки.

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Ливия
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