В штате Айова начинается отбор кандидатов на партийные предвыборные съезды

У демократов процедура проведения кокусов значительно сложнее: им придется выбирать из 11 претендентов, среди которых - бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, миллиардер из Калифорнии Том Стейер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бизнесмен Эндрю Янг, сенатор от штата Колорадо Майкл Беннетт, член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и экс-губернатор штата Массачусетс Девал Патрик. Экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до кокусов в Айове объявил о выходе из борьбы. Согласно правилам, принятым в январе Национальным комитетом Демократической партии, любой из претендентов, получивший на кокусах в Айове хотя бы один голос делегата съезда, сможет участвовать в очередных общенациональных теледебатах, назначенных на 7 февраля.

После проведения кокусов избранные на них делегаты-республиканцы соберутся 14 марта на районные партконференции, 25 апреля - на окружные конференции и 13 июня - на съезд организации Республиканской партии в штате Айова.

У республиканцев кокусы в Айове начинаются с выступлений партийных активистов, после чего участники заполняют бюллетени, в которые могут вписать имя любого из претендентов-республиканцев - президента Дональда Трампа, экс-конгрессмена от штата Иллинойс, радиокомментатора Уильяма Джозефа Уолша или бывшего губернатора штата Массачусетс Уильяма Флойда Уэлда. Как отметил в беседе с журналистами в канун голосования эксперт по проведению предвыборной кампании в Айове Саймон Конуэй, "наверняка победу одержит Трамп, поскольку местная организация Республиканской партии не поддерживала других претендентов". От Айовы на национальный съезд республиканцев поедет 40 делегатов.

Их проводят местные партийные организации демократов и республиканцев. На 1,7 тыс. избирательных участках, которые могут быть созданы в школах, церквях или в частных домах более 640 тыс. зарегистрированных в Айове избирателей-республиканцев и около 614 тыс. зарегистрированных избирателей-демократов, а также 743 тыс. избирателей без определенной партийной принадлежности могут голосовать за делегатов, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом от Демократической или Республиканской партии на национальных съездах, а также за местное партийное руководство и за отдельные инициативы, которые могут быть включены в предвыборную партийную платформу.

Демократы-участники кокусов сначала обсуждают претендентов, а затем разбиваются на группы сторонников того или иного претендента. Если число участников в одной такой группе превышает 15% от общего числа участвующих в этом собрании партийных активистов, то эта группа считается "конкурентной". В ее состав могут перейти люди, сформировавшие ранее меньшую по численности группу, но сделать это могут только один раз.

После того, как группы окончательно сформировались, производится подсчет участников, поддерживающих того или иного претендента, а затем на основании полученных данных определяется число делегатов, которые будут представлять этого претендента сначала на районных партконференциях демократов, а затем на конференции партийной организации штата, где будут определены 41 делегат на национальный съезд партии. Кроме того, от штата Айова на съезд отправятся еще восемь "суперделегатов" - члены руководства Демократической партии в штате, которые самостоятельно принимают решение о том, кого из претендентов на пост президента они поддержат на национальном съезде.

В фаворитах Байден и Сандерс

Опросы, проведенные перед началом кокусов, свидетельствуют о том, что наибольшей поддержкой среди потенциальных избирателей-демократов в Айове пользуются бывший вице-президент 77-летний Джозеф Байден и 78-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс. По данным исследовательской службы Университета Монмута, Байдену отдают предпочтение 23% опрошенных, а Сандерсу - 21%. 70-летняя сенатор Элизабет Уоррен и 37-летний экс-мэр Пит Буттеджадж пользуются популярностью у 16% и 15% избирателей соответственно. Заметно укрепила свои позиции в Айове 59-летняя сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар: в начале ноября ее поддерживали около 5% потенциальных избирателей-демократов, а сейчас - около 10%.

Комментируя итоги опроса, руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей отметил, что итоги кокусов будут сильно зависеть от явки избирателей. "Даже небольшое изменение числа голосующих может определить, кто именно одержит победу", - пояснил он, напомнив, что в кокусах 2016 года участвовали лишь около 170 тыс. из примерно 614 тыс. зарегистрированных в Айове избирателей-демократов.

Нью-Гэмпшир, Невада, Южная Каролина

Через неделю после кокусов в Айове в штате Нью-Гэмпшир пройдут первые в стране первичные выборы. Отличие кокусов от первичных выборов состоит в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями штатов. 22 февраля кокусы состоятся в штате Невада, а 29 февраля в штате Южная Каролина пройдут первичные выборы. Один из важнейших этапов предвыборной кампании придется на 3 марта - в "супервторник" выборы делегатов на национальные съезды пройдут в 17 штатах. Кокусы проводятся в лишь в Айове, Миннесоте, Северной Дакоте, Вайоминге, Колорадо, Канзасе и Неваде. В Небраске, Кентукки и на Аляске могут проходить как кокусы, так и первичные выборы, а во всех остальных штатах принята система выдвижения кандидатов на национальные съезды через первичные выборы.

Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия. От всех штатов на национальном съезде республиканцев будет 2551 делегат, в том числе 2441 избранный на кокусах и первичных выборах и 110 делегатов от руководства партии. Для выдвижения официальным кандидатом партии на выборах необходимы голоса 1276 делегатов. Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

На национальный съезд Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), поедут 4750 делегатов, из них 3979 избираются на кокусах и на первичных выборах, а остальные представляют партийное руководство. Для выдвижения официальным кандидатом на съезде уже в первом туре голосования претенденту необходимы минимум 1990 голосов делегатов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.