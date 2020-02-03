СМИ: Боррель провел в Тегеране два раунда переговоров с Зарифом

ТАСС, 3 февраля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели в Тегеране два раунда переговоров. Об этом в понедельник сообщило иранское агентство IRNA .

Отмечается, что во время встречи стороны затронули "вопросы двусторонних отношений между Ираном и Европой, а также обсудили развитие обстановки в регионе, некоторые международные события".

Предполагается, что Боррель в ходе своего двухдневного визита в Тегеран проведет беседу со спикером иранского парламента Али Лариджани и встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Некоторое время назад официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Зариф подготовил для главы дипломатии ЕС послание на 14 страницах с вопросами в отношении позиции Европы по ядерной сделке. По словам дипломата, "у Ирана много вопросов к Европе, так как после выхода США из ядреной сделки она продемонстрировала бездействие и неспособность противостоять американскому давлению".