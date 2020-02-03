{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

СМИ: Боррель провел в Тегеране два раунда переговоров с Зарифом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также намерен встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани

ТАСС, 3 февраля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели в Тегеране два раунда переговоров. Об этом в понедельник сообщило иранское агентство IRNA.

На эту тему
История иранской ядерной сделки

Отмечается, что во время встречи стороны затронули "вопросы двусторонних отношений между Ираном и Европой, а также обсудили развитие обстановки в регионе, некоторые международные события".

Предполагается, что Боррель в ходе своего двухдневного визита в Тегеран проведет беседу со спикером иранского парламента Али Лариджани и встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Некоторое время назад официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Зариф подготовил для главы дипломатии ЕС послание на 14 страницах с вопросами в отношении позиции Европы по ядерной сделке. По словам дипломата, "у Ирана много вопросов к Европе, так как после выхода США из ядреной сделки она продемонстрировала бездействие и неспособность противостоять американскому давлению".

Теги
Ситуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад ДжавадБоррель, Жозеп
Реклама на ТАСС
Экс-генпрокурор Украины подал в полицию заявление о вмешательстве Байдена в его работу
Виктор Шокин также заявил, что во время его пребывания в Греции его пытались отравить ртутью. Он не исключил, что бывший вице-президент США причастен к этому инциденту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС