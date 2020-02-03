В Женеве стартует встреча военного комитета Ливии "5+5"

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первое заседание совместного военного комитета Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта стартует в Женеве в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба женевского отделения ООН.

Мировые СМИ об итогах конференции по Ливии в Берлине

"Небольшой проблеск надежды". Мировые СМИ об итогах конференции по Ливии в Берлине

"В Женеве под эгидой ООН сегодня начинается встреча совместного ливийского военного комитета "5+5", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по пять старших офицеров были назначены в этот комитет соответственно Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией. Модератором дискуссий выступит спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе.

Ранее в ООН было объявлено, что проведение встречи планировалось на 28 января.