{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Женеве стартует встреча военного комитета Ливии "5+5"

Модератором дискуссий выступит спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе

ЖЕНЕВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первое заседание совместного военного комитета Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта стартует в Женеве в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба женевского отделения ООН.

На эту тему
"Небольшой проблеск надежды". Мировые СМИ об итогах конференции по Ливии в Берлине

"В Женеве под эгидой ООН сегодня начинается встреча совместного ливийского военного комитета "5+5", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по пять старших офицеров были назначены в этот комитет соответственно Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией. Модератором дискуссий выступит спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе.

Ранее в ООН было объявлено, что проведение встречи планировалось на 28 января.

Теги
Ливия
Реклама на ТАСС
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
В рейтинге издания Military Watch российский Як-130 занял последнее место. Эксперты рассказали ТАСС о том, насколько корректны такие сравнения, о выпавших из рейтинга машинах и о российском учебном самолете МиГ-АТ, производство которого может быть возобновлено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС