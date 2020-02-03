Роухани заявил, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ до появления новых обстоятельств

ТЕГЕРАН, 3 февраля. /ТАСС/. Тегеран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ в том случае, если не будет новых обстоятельств. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Иран остается приверженным режиму контроля со стороны МАГАТЭ и проверки продолжатся, как и сегодня, если не будет новых обстоятельств", - приводит его слова пресс-служба президента.

По словам Роухани, "огорчает тот факт, что Европа не смогла выполнить своих обязательств в рамках соглашения".

19 января председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран может серьезно изменить свои отношения с МАГАТЭ, если европейские страны будут "принимать несправедливые меры при использовании" Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.