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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Роухани заявил, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ до появления новых обстоятельств

Президента Ирана "огорчает тот факт, что Европа не смогла выполнить своих обязательств в рамках соглашения"

ТЕГЕРАН, 3 февраля. /ТАСС/. Тегеран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ в том случае, если не будет новых обстоятельств. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

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"Иран остается приверженным режиму контроля со стороны МАГАТЭ и проверки продолжатся, как и сегодня, если не будет новых обстоятельств", - приводит его слова пресс-служба президента.

По словам Роухани, "огорчает тот факт, что Европа не смогла выполнить своих обязательств в рамках соглашения".

19 января председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран может серьезно изменить свои отношения с МАГАТЭ, если европейские страны будут "принимать несправедливые меры при использовании" Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанБоррель, Жозеп
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