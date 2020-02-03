Глава МИД Киргизии обсудил с Помпео вопрос отмены введенных США визовых ограничений

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков и государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече в Ташкенте в понедельник обсудили возможность отмены введенных американской стороной визовых ограничений в отношении киргизских граждан. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"В городе Ташкент Айдарбеков 3 февраля провел двустороннюю встречу с Помпео. Обсуждены пути развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и США, в том числе совместные шаги по отмене введенных США визовых ограничений для кыргызских граждан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава МИД Киргизии на встрече "вновь подчеркнул, что указанное решение американской стороны напрямую затрагивает интересы" граждан республики. "Кыргызская сторона выразила удивление, что из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств, в том числе Кыргызстана. Это не встраивается в понимание партнерской поддержки парламентской демократии, свободы слова, успешно развиваемой в республике", - отметила пресс-служба.

Айдарбеков напомнил собеседнику, что Киргизия является активным участником "процессов по обеспечению международной безопасности", а также вносила и продолжает вносить "особый вклад в борьбу с терроризмом". "Достигнута договоренность об усилении тесного взаимодействия в данном направлении и поиске путей решения сложившейся ситуации", - подчеркивается в сообщении пресс-службы МИД.

В конце прошлой недели США включили Киргизию с список стран, в отношении граждан которых вводятся визовые ограничения. Как считает глава киргизского МИД, такое решение принято в Вашингтоне в связи с затягиванием процесса выдачи в Киргизии ее жителям биометрических паспортов.