ABC: Байден, Сандерс, Буттеджадж и Уоррен лидируют на партсобраниях демократов в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Основное соперничество на собраниях активистов Демократической партии, проходящих в эти минуты в штате Айова, развернулось между сторонниками бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа. Такие оценки представил в понедельник телеканал ABC .

Как он отмечает, речь идет о предварительных данных, основанных на опросах лиц, пришедших на собрания. Официальные результаты пока не оглашены.

На встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Собрания активистов проводят в спортивных залах и столовых в школах, читальных залах библиотек, церквях, общественных центрах, зданиях городских советов, крупных магазинах или пожарных частях. Встречи начались в 19:00 по местному времени (вторник, 04:00 мск), опоздавших на них не пускают. В штате организовали почти 1,7 тыс. таких участков.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, и с тех пор этот штат играет роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла.