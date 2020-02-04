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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Посол Ирана заявил, что Сулеймани находился в Ираке с предложениями по борьбе с террором

В его послании содержались также способы достижения мира и безопасности в регионе

ТЕГЕРАН, 4 февраля. /ТАСС/. Погибший в результате удара США в районе багдадского аэропорта командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани находился в Ираке с посланием для руководства страны, в котором содержались идеи по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил во вторник иранский посол в Багдаде Ирадж Масджеди.

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"Сулеймани прибыл в Ирак, чтобы передать послание, - цитирует его агентство Fars. - Оно содержало взгляд иранской стороны на борьбу с терроризмом и способы достижения мира и безопасности в регионе".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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