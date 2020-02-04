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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Канада и еще четыре страны требуют от Ирана передать им черные ящики сбитого лайнера

В заявлении стран отмечается, что соответствующая процедура также прописана в уставе Международной организации гражданской авиации

ОТТАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана передать им черные ящики сбитого украинского самолета. Об этом во вторник говорится в заявлении канадского МИД по итогам встречи международной координационной группы, созданной этими странами для помощи родственникам погибших в авиакатастрофе.

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"Все страны [группы] обеспокоены нежеланием Ирана передать черные ящики, - отмечается в документе. - Иран обязан немедленно передать черные ящики, чтобы продемонстрировать, что он по-прежнему готов к полному и открытому сотрудничеству". В заявлении отмечается, что соответствующая процедура также прописана в уставе Международной организации гражданской авиации.

Теги
АфганистанШвецияУкраинаКанадаИранВеликобританияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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