Канада и еще четыре страны требуют от Ирана передать им черные ящики сбитого лайнера

ОТТАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана передать им черные ящики сбитого украинского самолета. Об этом во вторник говорится в заявлении канадского МИД по итогам встречи международной координационной группы, созданной этими странами для помощи родственникам погибших в авиакатастрофе.