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Палестино-израильский конфликт

Израильская армия нанесла удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракет

Атаке подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения

ТАСС, 5 февраля. ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа ранее вечером. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

"В ответ на [запуск] ракет и воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой с территории сектора Газа в течение суток израильские ВВС некоторое время назад нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении. Атаке, в частности, подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

В пресс-службе отметили, что возлагают на ХАМАС ответственность за запуск ракет и воздушных шаров, и заявили, что движение понесет последствия за действия, направленные против израильских граждан.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером три ракеты по территории Израиля. Государственное радио Израиля Kan сообщило, что все три ракеты разорвались в незаселенной местности. О пострадавших или ущербе информация не поступала.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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