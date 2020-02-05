Израильская армия нанесла удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракет

ТАСС, 5 февраля. ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа ранее вечером. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

"В ответ на [запуск] ракет и воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой с территории сектора Газа в течение суток израильские ВВС некоторое время назад нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении. Атаке, в частности, подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.

В пресс-службе отметили, что возлагают на ХАМАС ответственность за запуск ракет и воздушных шаров, и заявили, что движение понесет последствия за действия, направленные против израильских граждан.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером три ракеты по территории Израиля. Государственное радио Израиля Kan сообщило, что все три ракеты разорвались в незаселенной местности. О пострадавших или ущербе информация не поступала.