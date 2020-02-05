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Трамп назвал отношения США и Китая "вероятно, лучшими за всю историю их существования"

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Отношения Соединенных Штатов и Китая стали, вероятно, самыми лучшими за всю историю их существования. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник вечером перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением "О положении страны".

"На протяжении десятилетий Китай пользовался Соединенными Штатами. Мы теперь изменили эту ситуацию. Однако одновременно у нас налажены, возможно, наилучшие отношения, которые у нас когда-либо были с Китаем, в том числе с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС)", - сказал американский лидер.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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