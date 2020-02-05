В МИД Кубы заявили, что США следует снять блокаду, если они хотят поддержать ее народ

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Снятие торгово-экономического эмбарго США против Кубы могло бы стать реальной поддержкой граждан острова со стороны Вашингтона, о стремлении к которой заявил ранее президент США Дональд Трамп. Соответствующее мнение высказал во вторник министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья.

"Если президент Трамп хочет поддержать кубинский народ, ему придется снять геноцидную блокаду, возобновить ранее запрещенные авиарейсы [между США и Кубой] и выдавать кубинцам визы. Он должен также восстановить свободу граждан США на путешествия на Кубу", - написал дипломат в Twitter.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его страна поддерживает стремление к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. По его словам, Вашингтон "восстанавливает свое лидерство в мире" и "снова борется за свободу в своем полушарии".

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.