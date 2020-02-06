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Процедура импичмента Трампа

Трамп обвинил в лицемерии сенатора Ромни

Митт Ромни стал единственным республиканцем, который поддержал первую статью обвинения в рамках процедуры импичмента президента США

ТАСС, 6 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатору-республиканцу Митту Ромни (от штата Юта), частично поддержавшему инициированный демократами импичмент, следовало направить энергию на победу в президентских выборах 2012 года, а не борьбу с действующим главой государства.

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"Если бы провалившийся кандидат в президенты Митт Ромни направил такую же энергию и злость, которые он лицемерно продемонстрировал в отношении меня, на то, чтобы одолеть ненадежного [президента США в 2009-2017 годах] Барака Обаму, он мог бы выиграть выборы", - написал Трамп в четверг в Twitter.

Сенат Конгресса США в среду оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса.

Против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

В рамках процедуры импичмента в Сенате Конгресса Ромни поддержал обвинение в злоупотреблении властью в отношении Трампа, став первым сенатором в американской истории, выступившим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за отстранение президента-однопартийца от власти. В 2012 году он проиграл президентские выборы тогдашнему президенту-демократу Обаме.

Теги
СШАТрамп, ДональдРомни, МиттПроцедура импичмента Трампа
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