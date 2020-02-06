Израильские военные отказались комментировать сообщения об ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Израильские военные не стали комментировать сообщения зарубежных СМИ о нанесении Израилем в ночь на четверг удара в районе Дамаска.

"Я не буду комментировать сообщения иностранных СМИ в отношении событий в Сирии", - сказал в четверг в ходе телефонного брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Как сообщило ранее в четверг агентство SANA, средства ПВО Сирии отражали ночью воздушную атаку Дамаска. По его данным, речь идет об ударе со стороны Израиля по западным районам города. О жертвах и разрушениях не сообщается.