Депутаты "Слуги народа" заблокировали трибуну Рады перед рассмотрением закона о земле

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции президентской партии "Слуга народа" заблокировали трибуну Верховной рады перед началом рассмотрения во втором чтении законопроекта о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Об этом в четверг сообщил депутат от "Европейской солидарности" (лидер - Петр Порошенко) Алексей Гончаренко.

"Слуги" блокируют трибуну, чтобы не допустить ее блокировку оппозицией", - написал он в своем Telegram-канале. Гончаренко предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, который, согласно сообщениям украинских СМИ, уже прибыл в парламент, будет пытаться "продавить" принятие законодательной инициативы о земле. Сейчас, по информации депутата, часть членов "Слуги народа" находятся на заседании фракции, в котором участвует глава государства.

В четверг Рада запланировала рассмотрение законопроекта о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Тысячи выступающих против этой инициативы уже митингуют перед Радой и офисом президента. Как заявил в среду глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, рассмотрение законопроекта может затянуться до глубокой ночи и продлиться в пятницу.