Пристайко опроверг собственные слова о встрече глав МИД "нормандской четверки"

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дезавуировал свои собственные заявления по подготовке встречи глав МИД стран "нормандской четверки", которые он произнес два дня назад в Праге. Отвечая в четверг на вопросы журналистов в Киеве, он полностью исключил возможность такой встречи, признав, что никаких предложений нет и не было.

4 февраля на пресс-кофренции после переговоров в Праге с чешским коллегой Томашем Петржичеком Пристайко заявил, что представители России, Франции, ФРГ и Украины обсуждают возможность проведения в Мюнхене встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. "Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - сказал он тогда, добавив, что главы МИД квартета при этом стараются сделать так, чтобы не перетягивать на себя все внимание участников предстоящей Мюнхенской конференции.

Однако уж сегодня глава украинского внешнеполитического ведомства вдруг заявил, что он лишь "читал тоже об этом". "Я не имею еще официальных предложений, - продолжал Пристайко. - Я бы все-таки отдал основной приоритет предстоящей встрече самих лидеров "нормандской четверки" в апреле и я бы не хотел, чтобы такая встреча [встреча министров] подменила встречу лидеров".

Признание Пристайко последовало после того, как в среду МИД Франции официально заявил, что не может подтвердить возможную министерскую встречу в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Последний саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.