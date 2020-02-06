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ОЗХО признала двух сотрудников виновными в утечке информации по инциденту в сирийской Думе

Расследование было инициировано гендиректором организации Фернандо Ариасом

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование возможного нарушения конфиденциальности и признала двух своих бывших сотрудников виновными в утечке информации, касающейся инцидента с возможным применением химоружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе организации.

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"Доклад независимых, привлеченных со стороны следователей свидетельствует о том, что двое бывших сотрудников ОЗХО нарушили свои обязательства, касающиеся защиты конфиденциальной информации, имеющей отношение к расследованию в Думе, которое проводила Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, - говорится в пресс-релизе. - Выводы основываются на их несанкционированном раскрытии защищенной информации лицам, к которым она не должна была поступить".

Расследование было инициировано гендиректором ОЗХО Фернандо Ариасом после несанкционированного распространения документа в мае 2019 года. Оно было проведено в период с июля 2019 года по февраль этого года. Выводы специалистов основываются на опросе 29 свидетелей, документах, в том числе электронных, аудиозаписях и криминалистическом анализе.

Инспекторы "А" и "Б"

С целью защиты личности и в соответствии с принципами международного административного права в самом докладе имена виновных в утечке информации не разглашаются, они просто называются инспектор "А" и инспектор "Б".

"Что касается инспектора "А", то он не являлся членом МУФС, - говорится в документе. - Он играл незначительную вспомогательную роль в расследовании инцидента в Думе и не обладал всей полнотой информации, собранной МУФС, в том числе интервью со свидетелями, результатами лабораторных анализов и экспертными оценками".

"Что касается инспектора "Б", то он входил в состав МУФС в первый раз и был направлен в Сирию в апреле 2018 года, - утверждается в документе. - Однако он никогда не покидал командный пункт в Дамаске, потому что не прошел необходимую подготовку для посещения места инцидента в Думе". Этот инспектор покинул ряды ОЗХО в августе 2018 года. При этом, по данным ОЗХО, большая часть работы по инциденту была проведена после его ухода.

По мнению следователей, "преднамеренное нарушение конфиденциальности является серьезным вопросом". В связи с этим в документе содержится ряд рекомендаций, направленных на то, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Гендиректор на защите доклада

Гендиректор ОЗХО в четверг проинформировал членов организации о проведенном расследовании. В своем выступлении он отметил, что "инспекторы не являются разоблачителями". "Они являются лицами, которые не смогли принять, что их точки зрения не поддерживаются доказательствам, - сказал Ариас. - И когда из взгляды не смогли найти подтверждения, они взяли дело в свои руки и нарушили свои обязательства перед организацией. Их поведение вызывает еще большее сожаление в связи с тем, что они не обладали всей полнотой информации относительно расследования инцидента в Думе. Именно поэтому, что вполне ожидаемо, их выводы оказались ошибочными и неправильными".

В заключении глава ОЗХО подтвердил свою уверенность в выводах специалистов, сделанных в окончательном докладе.

О событиях в Думе

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Спустя два дня представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование города, но не нашли следов применения химоружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции СБ ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, военные аэродромы и склады. Запад утверждал, что это ответ Дамаску за применение химоружия в городе Дума.

В докладе ОЗХО объемом более 100 страниц, опубликованном 1 марта 2019 года, отмечалось, что в Думе имело место использование хлора в качестве оружия. Утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха.

Однако в мае 2019 года в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.

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