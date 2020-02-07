Помпео объявил, что США готовы выделить $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 7 февраля. Госсекретарь США Майкл Помпео объявил в пятницу о готовности Вашингтона выделить Китаю $100 млн для помощи в борьбе со вспышкой вируса 2019-nCoV. Заявление руководителя внешнеполитического ведомства распространила пресс-служба Госдепа.

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"Сегодня правительство Соединенных Штатов объявляет, что оно готово потратить до $100 млн для помощи Китаю и другим затронутым странам, как прямо, так и посредством международных организаций, для сдерживания и борьбы с новым коронавирусом", - сообщил Помпео.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс. человек.