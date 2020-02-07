{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Помпео объявил, что США готовы выделить $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

По словам американского госсекретаря, деньги могут быть перечислены как прямо, так и посредством международных организаций

ТАСС, 7 февраля. Госсекретарь США Майкл Помпео объявил в пятницу о готовности Вашингтона выделить Китаю $100 млн для помощи в борьбе со вспышкой вируса 2019-nCoV. Заявление руководителя внешнеполитического ведомства распространила пресс-служба Госдепа.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Сегодня правительство Соединенных Штатов объявляет, что оно готово потратить до $100 млн для помощи Китаю и другим затронутым странам, как прямо, так и посредством международных организаций, для сдерживания и борьбы с новым коронавирусом", - сообщил Помпео.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс. человек.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Китайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
США расширили санкции против Венесуэлы
Под рестрикции подпала венесуэльская авиакомпания Conviasa и несколько десятков самолетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС