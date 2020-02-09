Итоговая явка на выборах в парламент Азербайджана составила 47,81%

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей на прошедших в воскресенье внеочередных выборах в парламент Азербайджана составила 47,81%. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК.

По его информации, проголосовали более 2,5 млн человек.

На парламентских выборах в 2015 году итоговая явка составила 55,7%.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте претендуют 1314 кандидатов. Из них 11 выдвинуты инициативными группами избирателей, 246 - 19 политическими партиями, 1057 являются самовыдвиженцами. В списки для голосования было включено более 5,3 млн граждан. Порога явки по закону нет, поэтому выборы будут считаться состоявшимися при любом числе проголосовавших.

На выборы аккредитовано 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций. Самую многочисленную миссию - 380 человек - направило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Миссия СНГ состоит из 252 экспертов, Парламентской ассамблеи Совета Европы - из 25. Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из них более 30 тыс. представляют политические партии страны.