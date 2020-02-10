Лавров заявил, что у США нет доказательств нарушения Россией ДРСМД

"По ДРСМД нас обвиняют в хитрости. По их мнению, наш мораторий означает следующее: у нас уже есть "Искандеры", оснащенные запрещенными по договору ракетами, а у США средств средней дальности нет. И мы хотим, мол, сохранив свои ракеты средней дальности, лишить американцев возможности их создавать", - сказал министр.

Он напомнил, что прошлой осенью после выхода США из ДРСМД президент Владимир Путин направил послание главам более 50 государств и правительств - "американцам, всем натовцам, остальным ненатовским нейтральным странам Европы, а также государствам Азиатско-Тихоокеанского региона". "Текст послания мы не публиковали, но в нем изложили предысторию вопроса, подчеркнув, что нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность, - сказал Лавров. - США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор".

Министр добавил, что американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило Минобороны России вместе с МИД РФ в январе прошлого года, запретив остальным представителям стран НАТО присутствовать на мероприятии. "Назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи". Он напомнил, что там же на показе российские представители проводили брифинг. "Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них, все-таки, нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело", - добавил Лавров.

Министр отметил, что в послании Путина было сказано о предложении в адрес США и их союзников присоединиться к мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, включая создание возможного механизма верификации. "Это пытаются вообще игнорировать, не упоминают в принципе. Нам говорят: нет, вы обманываете, у вас уже есть такие ракеты, они стоят на боевым дежурстве, они уже давно были созданы, развернуты в нарушение тогда еще действовавшего договора. А предложение о моратории с мерами верификации они пытаются забалтывать", - сказал Лавров.

По его словам, только президент Франции Эмманюэль Макрон публично высказался о том, что у него по-прежнему сохраняются проблемы в отношении того, как Россия выполняла договор, но он готов откликнуться на послание Владимира Путина. "Все остальные натовцы (видимо, им приказали из Вашингтона) молчат", - сказал министр.

Продление ДСНВ

Лавров заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должен и в дальнейшем оставаться "страховочной сеткой" для Москвы и Вашингтона даже в случае привлечения к вопросу продления договора других стран.