Лавров заявил, что у США нет доказательств нарушения Россией ДРСМД

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. США не имеют доказательств испытания Россией ракеты на запрещенную договором о РСМД дальность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
"По ДРСМД нас обвиняют в хитрости. По их мнению, наш мораторий означает следующее: у нас уже есть "Искандеры", оснащенные запрещенными по договору ракетами, а у США средств средней дальности нет. И мы хотим, мол, сохранив свои ракеты средней дальности, лишить американцев возможности их создавать", - сказал министр.
Он напомнил, что прошлой осенью после выхода США из ДРСМД президент Владимир Путин направил послание главам более 50 государств и правительств - "американцам, всем натовцам, остальным ненатовским нейтральным странам Европы, а также государствам Азиатско-Тихоокеанского региона". "Текст послания мы не публиковали, но в нем изложили предысторию вопроса, подчеркнув, что нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность, - сказал Лавров. - США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор".
Министр добавил, что американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило Минобороны России вместе с МИД РФ в январе прошлого года, запретив остальным представителям стран НАТО присутствовать на мероприятии. "Назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи". Он напомнил, что там же на показе российские представители проводили брифинг. "Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них, все-таки, нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело", - добавил Лавров.
Министр отметил, что в послании Путина было сказано о предложении в адрес США и их союзников присоединиться к мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, включая создание возможного механизма верификации. "Это пытаются вообще игнорировать, не упоминают в принципе. Нам говорят: нет, вы обманываете, у вас уже есть такие ракеты, они стоят на боевым дежурстве, они уже давно были созданы, развернуты в нарушение тогда еще действовавшего договора. А предложение о моратории с мерами верификации они пытаются забалтывать", - сказал Лавров.
По его словам, только президент Франции Эмманюэль Макрон публично высказался о том, что у него по-прежнему сохраняются проблемы в отношении того, как Россия выполняла договор, но он готов откликнуться на послание Владимира Путина. "Все остальные натовцы (видимо, им приказали из Вашингтона) молчат", - сказал министр.
Продление ДСНВ
Лавров заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должен и в дальнейшем оставаться "страховочной сеткой" для Москвы и Вашингтона даже в случае привлечения к вопросу продления договора других стран.
"Мы же считаем, что есть смысл в том, чтобы продлить срок действия договора СНВ-3, который истекает через год. После 5 февраля 2021 года этого соглашения уже не будет, если его не продлить, - напомнил министр. - Даже если завяжется многосторонний процесс, он будет очень длительным - не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев. Поэтому иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности".
Как отметил глава МИД РФ, Соединенные Штаты продолжают настаивать на привлечении Китая к обсуждению тематики ракет средней и меньшей дальности, и если дело дойдет до многосторонних переговоров в отношении СНВ-3, Россия "тоже будет частью этого процесса". "Но многосторонность предполагает не просто какие-то тройственные беседы. Есть еще и две другие официальные ядерные державы - Великобритания и Франция. Есть Индия и Пакистан, которые де-факто являются ядерными державами, хотя и не участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Есть еще пара стран, у которых имеется ядерное оружие", - указал Лавров.
"Мы готовы участвовать в переговорах о дальнейших сокращениях, ограничениях ядерных вооружений в любой конфигурации, - подчеркнул он.
Руководитель российского дипведомства отметил, что Москва все еще не получила от Вашингтона конкретного ответа на предложение продлить ДСНВ.
Договоренности с США
Министр отметил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном свои новые виды вооружений в контексте новых возможных договоренностей и с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.
По его словам, американцев интересуют новые российские вооружения. "Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере [гиперзвуковые ракетные комплексы] "Авангард" и [межконтинентальную баллистическую ракету] "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев Договора (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), - отметил министр. - Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать".
Лавров обратил внимание на то, что работа над созданием таких вооружений была связана с развалом Договора о противоракетной обороне. "Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - подчеркнул он.
Глава МИД России также выразил озабоченность в связи с набравшей обороты американской концепцией "Быстрого глобального удара", предполагающей использование неядерных стратегических вооружений. "Поставлена цель - достижение любой точки земного шара максимум за час. Конечно, это новый дестабилизирующий фактор, - пояснил Лавров. - Сюда же необходимо отнести уже официально объявленный США отказ присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по выведению оружия в космос".
"Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, - подчеркнул министр. - Если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет".
Ракеты в АТР
Лавров добавил, что США могут при желании развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ракеты средней и меньшей дальности.
"У американцев есть планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в АТР. При этом упоминаются Япония и Южная Корея. Обе эти страны заявляли, что у них намерений в отношении развертывания таких ракет нет. Но если американцы всерьез захотят разместить там ракеты, я не думаю, что это невозможно", - сказал он, добавив, что в этой связи также упоминаются экзотические острова в средней части Тихого океана
По словам министра, данные меры США направлены на сдерживание Китая, однако географические расстояния таковы, что если в этих точках будут размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, то значительная часть территории России окажется под ударом, а в случае с Японией и Кореей - вся территория России до Уральских гор.
"Конечно, мы будем вынуждены реагировать. Поэтому мы со странами АСЕАН, АТР, включая Японию, Южную Корею, ведем очень конкретный разговор о том, какими рисками чреваты все эти "игры", - добавил глава МИД РФ.