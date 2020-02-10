Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района, где произошли беспорядки

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, где произошли массовые беспорядки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе администрации - прим. ТАСС) Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.