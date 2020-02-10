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Руководитель Мюнхенской конференции призвал не "душить" "Северный поток-2"

Вольфганг Ишингер подчеркнул, что в этот проект уже были инвестированы миллиарды

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Останавливать реализацию проекта "Северный поток - 2" было бы неправильно как с экономической, так и политической точек зрения. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Берлине руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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"Независимо от вопроса, нужно ли считать "Северный поток - 2" хорошим, плохим или даже вредным проектом, но неправильно сейчас взять и задушить проект, в который были уже инвестированы миллиарды", - сказал он. Ишингер сравнил ситуацию вокруг "Северного потока - 2" с марафонской дистанцией, когда человек пробежал 41 км, а потом за круг на стадионе ему говорят, что заканчивать ее не нужно.

"Я считаю, что сейчас - это не только экономически бессмысленно, но и политически неправильно искусственно останавливать его", - считает Ишингер.

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