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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана
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Токаев освободил от должности главу Жамбылской области, где произошли беспорядки

Новым главой стал вице-премьер Бердибек Сапарбаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в понедельник от должности главу администрации Жамбылской области республики Аскара Мырзахметова, где произошли массовые беспорядки с жертвами. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

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"Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности акима (главы администрации - прим. ТАСС) Жамбылской области согласно поданному заявлению", - говорится в указе главы государства.

Новым главой администрации назначен Бердибек Сапарбаев, который занимал должность вице-премьера республики.

Теги
КазахстанМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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