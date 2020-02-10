Токаев освободил от должности главу Жамбылской области, где произошли беспорядки

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в понедельник от должности главу администрации Жамбылской области республики Аскара Мырзахметова, где произошли массовые беспорядки с жертвами. Об этом сообщила президентская пресс-служба.