Токаев освободил от должности главу Жамбылской области, где произошли беспорядки

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в понедельник от должности главу администрации Жамбылской области республики Аскара Мырзахметова, где произошли массовые беспорядки с жертвами. Об этом сообщила президентская пресс-служба.
"Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности акима (главы администрации - прим. ТАСС) Жамбылской области согласно поданному заявлению", - говорится в указе главы государства.
Новым главой администрации назначен Бердибек Сапарбаев, который занимал должность вице-премьера республики.