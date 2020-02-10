Аббас готов представить в СБ ООН ответ палестинцев на предложенную США "сделку века"

28 января, в тот же день, когда президент США Дональд Трамп огласил основные положения плана, со стороны всемирной организации последовала довольно сдержанная реакция. "ООН сохраняет приверженность поддержке разрешения конфликта между Палестиной и Израилем на базе резолюций ООН, международного права и двусторонних договоренностей, а также при видении двух государств - Палестины и Израиля - соседствующих друг с другом на основании границ 1967 года", - заявил, в частности, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ООН, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет во вторник открытое обсуждение предложенного Соединенными Штатами плана палестино-израильского урегулирования. Перед международным сообществом выступит лидер Палестины Махмуд Аббас, который, как ожидается, обратится к членам СБ с просьбой одобрить резолюцию с осуждением этой так называемой сделки века.

Заседание начнет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, за ним анализ ситуации в регионе представит специальный координатор по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. Свою позицию предстоит высказать и всем послам 15 стран - членов Совета Безопасности. На прошлой неделе они уже обсудили "сделку века" со старшим советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером, который был куратором подготовки плана, однако тогда встреча прошла в американском постпредстве за закрытыми дверями. "Главным настроением дискуссии стало то, что для серьезного обсуждения надо, чтобы палестинцы в принципе согласились это [план] обсуждать", - сказал по итогам встречи постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Предсказуемый ответ палестинцев

Президент Палестины Махмуд Аббас сразу же отверг "сделку". "Мы отдаем приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы", - подчеркнул он. В то же время палестинский лидер заявил о готовности вести переговоры с Израилем, но только под патронажем "квартета" международных посредников - РФ, США, ООН и ЕС. Гораздо категоричнее выступил официальный представитель контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Сами Абу Зухри. "Трамп и его сделка пойдут на свалку истории", она даже "не стоит тех чернил, которыми написана", отметил он на своей странице в Twitter.

Вскоре после обнародования плана постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур вместе с тунисским коллегой анонсировал подготовку проекта резолюции, содержащей резкую критику "сделки", а также палестинское видение урегулирования. Как стало известно ТАСС, серьезные споры по деталям документа все еще продолжаются.

Выносить проект резолюции на голосование может только страна-член СБ, в данном случае сделать это предстоит Тунису. В конце января бывший на тот момент постоянным представителем Туниса при ООН Монсеф Баати выступил перед журналистами вместе с палестинским коллегой, поддержав его резкую критику в адрес США. После этого МИД Туниса объявил об освобождении от должности Баати, аргументировав это тем, что посол не координирует свои действия "с министерством по важным вопросам". Источники ТАСС в ООН уверены, что отставка стала результатом недовольства Вашингтоном позицией постпреда по палестино-израильскому вопросу.

Скорее всего во вторник проект резолюции будет представлен на голосование, однако ее текст в ходе консультаций претерпел изменения и был несколько смягчен. В частности, исчезли пункт об "осуждении" представленной США инициативы, а также ссылка на главу 7 Устава ООН, в которой говорится об угрозе миру и актах агрессии.

На данный момент рабочий вариант документа предлагает Совбезу признать, что "инициатива, представленная США 28 января 2020 года, отклоняется от международно признанных параметров достижения справедливого и всеобъемлющего решения палестино-израильского конфликта, которые зафиксированы в резолюциях ООН". В проекте подчеркивается, что "аннексия любой части оккупированных палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, противоречит международному праву, ставит под угрозу двугосударственное решение, а также перспективы мирного и устойчивого урегулирования". Однако даже в такой трактовке велика вероятность наложения вето со стороны США. В таком случае, как дало понять палестинское постпредство, дискуссия будет продолжена в Генассамблее, где голосуют все 193 страны ООН и возможности заветировать резолюцию нет.