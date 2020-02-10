СМИ: делегация из России проводит переговоры с представителем Эрдогана по Идлибу

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская делегация проводит в понедельник переговоры с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном в Анкаре. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, встреча проходит в закрытом режиме в президентском дворце в столичном районе Бештепе.

Ранее в Анкаре также прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала и российской делегации, которую возглавили замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Между тем ранее в понедельник пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что "на данный момент какого-либо определенного результата [на переговорах в Анкаре] достигнуто не было, переговоры продолжаются".

Обострение в Идлибе

Делегация из РФ находится с визитом в Анкаре и провела первый раунд переговоров с турецкими партнерами 8 февраля. По их итогам было принято решение продолжить контакты в течение этой недели.

Переговоры России и Турции обусловлены обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, за последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли десять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.