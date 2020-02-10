Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

ТАСС, 10 февраля. Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

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По данным его источников из числа американских официальных лиц, администрация готовится официально объявить новые цифры. В Пентагоне отказались комментировать Reuters информацию о пострадавших.

Изначально президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Позже официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл информировал о 50 военнослужащих, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. 31 января телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала о 64 пострадавших американских военнослужащих.