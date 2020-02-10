Турция заявила России о необходимости остановить атаки на наблюдательные посты в Идлибе

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Турция на переговорах в понедельник в Анкаре заявила России о необходимости прекратить атаки сирийских войск на турецкие наблюдательные посты в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Анатолийское агентство по итогам переговоров официального представителя президента Турции Ибрагима Калына и российской делегации, которую возглавлял спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По данным агентства, во время контактов Анкара также "самым серьезным образом осудила военное нападение на турецкий наблюдательный пост в Идлибе со стороны режима [президента Сирии Башара Асада]".

Ранее пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что "на данный момент какого-либо определенного результата [на переговорах в Анкаре] достигнуто не было, переговоры продолжаются".

Делегация из РФ находится с визитом в Анкаре и провела первый раунд переговоров с турецкими партнерами 8 февраля. По их итогам было принято решение продолжить контакты в течение этой недели.

Переговоры России и Турции обусловлены обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, за последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли десять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.