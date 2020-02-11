Эксперт: Байден может выйти из предвыборной гонки до 29 февраля

МАНЧЕСТЕР /штат Нью-Гэмпшир/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден может выйти из предвыборной гонки до первичных выборов Демократической партии в Южной Каролине 29 февраля. Такое мнение выразил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, на встрече в понедельник с журналистами профессор Университета штата Нью-Гэмпшир Данте Скала.

Он изучает историю праймериз около 20 лет и написал по теме две книги, не считая статей в печатных и электронных изданиях.

"Все исходят из того, что Джозеф Байден победит в Южной Каролине. Если бы я принимал ставки, то я рекомендовал бы поставить на такой результат", - оговорился эксперт. "Но я не испытаю шока, если бывший вице-президент в промежутке между сегодняшним днем и праймериз в Южной Каролине заявит, что с него достаточно", - продолжал Скала, пояснив, что он не уверен в способности Байдена довести гонку до победного конца.

Профессор Университета штата Нью-Гэмпшир допускает, что в случае выхода бывшего вице-президента из предвыборной борьбы его место займет бывший госсекретарь Джон Керри или экс-глава внешнеполитического ведомства США Хиллари Клинтон.

"Говорить о Керри или Клинтон пока, с моей точки зрения, преждевременно. Керри, Клинтон или другой влиятельный демократ не станут выдвигать свои кандидатуры до общенационального съезда. Если на съезде ни один из претендентов не получит голоса большинство делегатов, то тогда съезд сам определит, кто станет кандидатом в президенты США. Тогда и могут появиться Керри или Клинтон, но не раньше", - пояснил эксперт.

Байден уже не тот

Байден по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова 3 февраля сдал позиции лидера предвыборной гонки демократов и занял лишь четвертое место (его поддержали 15,8% участников собраний), уступив экс-мэру города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттеджаджу (26,2%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (26,1%) и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен (18%).

Накануне кокусов телекомпания NBC предположила, что верхушка демократов не надеется на Байдена и готовит ему замену в гонке в лице бывшего госсекретаря Керри, чтобы уменьшить шансы на выдвижение кандидатом Сандерса, позиционирующего себя как "демократического социалиста". Сам Керри категорически отрицал достоверность сведений NBC.

Байден, который ранее лидировал по всем опросам общественного мнения, позднее охарактеризовал позорное для себя четвертое место в Айове как удар под дых. После кокусов уровень поддержки бывшего вице-президента резко снизился.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.