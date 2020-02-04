Айова благословила Трампа, но не Байдена

Избиратели в американском штате Айова определились со своими предпочтениями на президентских выборах нынешнего года в США. В понедельник вечером сторонники обеих ведущих партий страны — правящей Республиканской и оппозиционной Демократической — провели собрания для решения вопроса о том, кого из кандидатов в президенты их делегаты будут поддерживать на летних номинационных съездах. По традиции, сохраняющейся с 1972 года, штат "соколиного глаза" и "розы диких прерий" открывает за океаном сезон внутрипартийных первичных выборов.

Описание Берни Сандерс © EPA-EFE/CRAIG LASSIG

У республиканцев кандидат, по существу, безальтернативный — действующий президент страны Дональд Трамп, который борется за переизбрание на второй и последний четырехлетний срок. Сегодня вечером по вашингтонскому времени он должен официально попросить избирателей о продлении своего мандата, выступая с последним перед выборами посланием Конгрессу "О положении страны". А еще через день в этом же самом Конгрессе Сенат должен подвести черту под попыткой отстранения главы государства от власти путем импичмента. По общему мнению, исход голосования предрешен заранее: Трамп должен быть оправдан. Пока же в Айове он без труда заручился поддержкой всех местных делегатов-республиканцев. Что касается демократов, у них окончательные результаты пока не подведены из-за технических проблем у организаторов голосования. Но, согласно предварительным оценкам, важнейшим итогом стал провал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Это вносит существенные коррективы в общую расстановку сил и, в частности, повышает шансы на успех бывшего мэра Нью-Йорка мультимиллиардера Майкла Блумберга. Тот поздно начал отборочную гонку и в Айове вообще не баллотировался, а начнет участвовать в первичных выборах сразу с "супервторника" 3 марта. "Кошмар" для истеблишмента? Возможность осечки Байдена допускалась специалистами заранее. Но он, судя по всему, не просто споткнулся, а, можно сказать, упал на старте. В преддверии голосования в Айове влиятельный политологический портал Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика") указывал, что любой результат, кроме первого или второго места, "кошмарен" не только для самого бывшего вице-президента США, но и для всего демократического истеблишмента, который его поддерживает. В итоге же Байден, по предварительным оценкам, идет пятым, пропуская вперед сенаторов Берни Сандерса, Элизабет Уоррен и Эми Клобучар, а также экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича. Все политики из этой "первой четверки" уже выступили с заявлениями, что считают свое выступление успешным и благодарят айовцев за поддержку.

Описание Джо Байден © EPA-EFE/JIM LO SCAL

Собственно, и Байден уже тоже сказал, что "настроен бодро". Но с его стороны это, конечно, хорошая мина при плохой игре. Если он выйдет в итоге на третье место или ниже, то, как писал тот же RCP, это заставит его сторонников "вспомнить о том, что в прошлом он дважды уже боролся за президентское кресло, но не выиграл ни одного раунда праймериз или кокусов". В целом "подобный финиш мог бы стать сигналом о том, что у этого поезда наконец начали отваливаться колеса", — добавлял он.

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Конечно, с окончательными выводами торопиться не следует. По общему мнению специалистов, у Байдена имеется "противопожарная стенка" на юге США, где он весьма популярен у афроамериканских избирателей. Но в штате Южная Каролина, где это должно сыграть свою роль, первичные выборы состоятся только 29 февраля. До того демократам предстоит проголосовать еще дважды — в Нью-Гэмпшире и Неваде. И если 77-летний ветеран продолжит спотыкаться, это может стать для него фатальным. Кстати, Байден изначально делал ставку на свою "избираемость", то есть приемлемость для электората страны в целом и способность одолеть Трампа в очном противостоянии. Это действительно очень важный фактор для демократов в нынешнем избирательном цикле. Но голосование в Айове, по мнению американских политологов, подтвердило старую истину, согласно которой кандидатов в президенты выбирают скорее не умом, а сердцем. Мне это напомнило недавний очерк в журнале New York Times Magazine, в заглавие которого был вынесен вопрос: "Достаточно ли хорошо для Джозефа Байдена быть "достаточно хорошим" кандидатом?" Иными словами, правильно ли для партии, которая в предыдущем цикле уже обожглась на якобы "сверхнадежной" кандидатуре Хиллари Клинтон, вновь делать ставку на политика из вчерашнего, если не позавчерашнего дня? Как быть с Сандерсом? По этой же причине мне лично наиболее перспективным среди участников нынешнего предвыборного "забега" в Демпартии кажется индианец, которого из-за его сложной фамилии все именуют просто "мэр Пит". Но ему всего 38 лет, у него пока нет широкой электоральной базы, так что возможность его выдвижения кандидатом в президенты в нынешнем цикле все же, скорее, призрачна. А вот для кого такая перспектива выглядит все более реальной, так это для сенатора Сандерса. Этот 78-летний законодатель лидировал в Айове по предвыборным опросам избирателей и теперь, согласно предварительным оценкам, близок к победе. И для руководства Демпартии это проблема.

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Дело в том, что Сандерс для демократов не вполне свой. Официально он числится независимым сенатором от Вермонта, который просто обычно блокируется с демократами при голосовании. Сам же себя считает "демократическим социалистом", то есть социал-демократом, предвыборную кампанию ведет в основном под лозунгами социальной справедливости и регулярно призывает к "революции" против "олигархической" системы власти в США. Все это делает его крайне популярным на левом партийном крыле, особенно среди молодежи, и обеспечивает кампании Сандерса стабильный приток денежных средств и добровольцев. За престарелого революционера горой стоит женская "бригада" молодых членов Конгресса США во главе с социал-демократкой Александрией Окасио-Кортес, которую многие считают олицетворением будущего всей Демпартии. Но для партийной верхушки демократов такие подходы — анафема. Против Сандерса открыто агитирует его бывшая соперница на первичных выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а полуоткрыто — и бывший президент страны Барак Обама. Например, он на днях сказал, что системная проблема в американской политике — в том, что "белые старики не уступают [другим] дорогу". Байден после этого сразу уточнил, что, по его убеждению, это было сказано "не о нем". Некоторые нападки на Сандерса выглядят просто неприлично. Так, он прошлой осенью перенес инфаркт, но нашел в себе силы, оправившись, продолжать предвыборную кампанию. Вместо того чтобы его поддержать, влиятельный и богатый комитет политических действий "Демократическое большинство за Израиль" выпустил недавно против вермонтца рекламный ролик со ссылкой на этот самый инфаркт. И это при том, что тот по национальности еврей! А сейчас, по свидетельству газеты Politico, в руководстве Демпартии обсуждается вопрос о том, как бы "остановить Сандерса на [летнем номинационном] съезде". Троллинг Трампа Обращает на все это внимание и президент Трамп. На днях он написал в Twitter, что "с Берни снова делают то же самое, [что и в] 2016" году. Известно, что тогда Национальный комитет Демпартии (DNC) по существу "подыгрывал" Хиллари Клинтон против Сандерса. И теперь, по убеждению хозяина Белого дома, "мини-Майк Блумберг… добивается того, чтобы DNC жульнически подстроил выборы против Безумца Берни"… Конечно, это троллинг в чистом виде. Того же Сандерса Трамп на самом деле публично честит "коммунистом". Но в том, что президент пишет о демократах, есть правда. Например, известно, что руководство Демпартии в самом деле обсуждает сейчас возможность изменения правил допуска к предвыборным дебатам, чтобы Блумберг мог принимать в них участие.

Описание Берни Сандерс © AP Photo/Matt Rourke

Естественно, избиратели все это видят. И не факт, что им нравятся преференции одному из тех "олигархов", против которых и воюет Сандерс. Даже либеральные издания, близкие к демократам, признают, что в сегодняшней Америке это "не соответствует духу времени". Заодно можно заметить, что двое пожилых нью-йоркских миллиардеров — 73-летний Трамп и 77-летний Блумберг (на самом деле ему почти 78, день рождения у него 14 февраля) — препираются и дразнят друг друга в последнее время, как школьники. Трамп обозвал Блумберга "коротышкой", которому "подставляют ящик под ноги", чтобы он мог стоять у микрофона вровень с другими. В ответ представитель штаба экс-мэра заявила про президента США: "Он патологический лжец, который врет обо всем: о своих ненастоящих волосах, о том, что он жирный и что загар у него — из баллончика с распылителем". "Демонстрация силы" Перед голосованием в Айове Трамп провел там митинг для своих сторонников. По откровенному признанию его кампании, это была "демонстрация силы", призванная показать, что штат, убедительно выигранный им на выборах 2016 года, по-прежнему остается абсолютно прореспубликанским. Хозяин Белого дома сказал, что в нынешнем году рассчитывает разгромить там оппозицию с перевесом "исторических масштабов", и посоветовал фермерам "покупать трактора побольше" в расчете на отдачу от его торговых сделок с зарубежными партнерами. Но не преминул и предупредить, что, мол, в случае иного исхода голосования "вашим фермам гореть в аду, могу вам сразу сказать".

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Кстати, спорткомплекс, где проводился митинг, был переполнен. И руководитель предвыборного штаба Трампа специалист по сетевым технологиям Брэд Парскейл считает, что явка людей на подобные мероприятия сама по себе рисует "ясную картину победной коалиции 2020 года". На конкретных примерах он показывает, что около 20% участников подобных митингов президента-ресубликанца — демократы, еще столько же — независимые. Примерно каждое шестое лицо в толпе — не белое. От 15% до 20% — люди, которые прежде вообще не ходили на президентские выборы. Политтехнологам понятно, насколько завидные это цифры. В целом специалисты хором признают, что нынешнюю кампанию, в отличие от предыдущей, Трамп ведет с позиции силы. На его стороне — административный ресурс действующего президента и безоговорочная поддержка правящей партии. У него практически безграничные финансовые возможности — при том, что деньги ему пока и тратить-то особо некуда, кроме как на выявление и мобилизацию сторонников. Газета New York Times на днях напечатала комментарий о том, что "цифровое превосходство Трампа приводит в ужас демократических стратегов". Оппозиция и близкие к ней СМИ пытаются демонизировать хозяина Белого дома, но у того, как говорится, брань на вороту не виснет. Личный рейтинг его популярности невысок, но стабилен. Внешнеполитические карты, которые пыталась против него разыграть оппозиция, одна за другой были биты. И теперь уже сам Трамп имеет все основания утверждать, что и расследование Мюллера, и попытка импичмента были эпизодами одной и той же политической охоты на ведьм, которая ведется против него все последние годы. И апеллировать к избирателям, чтобы те наказали демократов на предстоящих выборах за грубое политиканство. Вопрос вопросов Главный же козырь действующего президента — состояние американской экономики. Как напомнило на днях национальное Общественное радио США — NPR, "любые президентские выборы вращаются вокруг одного простого вопроса: лучше ли вам живется, чем четыре года назад?" "Для большинства людей — во всяком случае, с точки зрения экономики, — ответ утвердителен, — указывалось в передаче. — Безработица в последние годы продолжает снижаться, фондовый рынок переживает бум. Рост ВВП ниже того, что хотелось Трампу, но страхи наступления спада не материализуются. И, между прочим, с 2018 года заработки низкооплачиваемых трудящихся растут быстрее остальных". В устах NPR подобные признания дорогого стоят. Общественное радио — один из оплотов либерализма в американских СМИ. Именно его ведущая, например, поскандалила недавно с Майклом Помпео по поводу того, есть ли американцам дело до Украины, после чего Госдеп США не взял корреспондента канала в поездку в эту и другие постсоветские страны. Кстати, Помпео, скорее всего, был прав: споры по поводу Украины, которые с подачи оппозиции велись в ходе сенатского суда над Трампом, не вызвали интереса у американской телеаудитории. Архаичная система Остается добавить, что система выборов в США — не прямая, в разных штатах разная и вообще архаичная, очень сложная и запутанная. Борьба в ней идет за голоса не избирателей как таковых, а выборщиков, в роли которых на отборочном этапе выступают делегаты партийных съездов. Айова их выставляет примерно по 40 человек от каждой партии, всего же делегатов тысячи.

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