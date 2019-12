Не болит голова у Трампа. Президенту США есть что праздновать

Это-то уж точно из Нью-Йорка виднее. И вот что Бреммер об этом говорит: "Между самими американцами больше нет согласия в том, какую роль их стране следует играть в мире. Меня всюду спрашивают о президенте Трампе, будто он источник всей этой неразберихи и будто его уход с политической сцены через год или через пять способен вернуть Америку и весь мир к некоему подобию "нормальности".

"Но этого не будет, потому что Дональд Трамп — симптом, а не источник этих тревог и сомнений", — утверждает американский аналитик. И напоминает, что не только Барака Обаму избирали для прекращения зарубежных авантюр США (помните, кстати, Нобелевскую премию мира?), но и Билл Клинтон еще в 1992 году обещал народу облегчение от тягот холодной войны, долгожданные "дивиденды мира".

Я со всем этим совершенно согласен. Сам твердил все это людям Клинтона и Обамы. И считаю, что избрание Трампа стало актом протеста со стороны простых американцев, возмущенных тем, что их чаяния не учитываются, а жизнь не только не приносит "дивидендов", но и становится все труднее.

Но политика-то определяется не народом, а правящей верхушкой. А для той Трамп был и остается анафемой. Американский издатель и политолог Роджер Кимбалл на днях писал, что действующий президент США "представляет экзистенциальную угрозу для кукловодов в нашей полуторапартийной системе", и именно поэтому его пытаются подвергнуть импичменту.

Эволюция к… фашизму?

Вот со всем этим Америка теперь внутри себя и разбирается, причем в формах, которые, на мой взгляд, граничат с идеологической и информационной "гражданской войной". В самом общем плане — между либеральными глобалистами-интервенционистами и консервативными националистами-изоляционистами.

Хотя на самом деле внутренние расколы сложнее и глубже. Например, совсем недавно я бы сам не поверил, если бы мне сказали, что в США будут всерьез продвигаться социалистические идеи.

Но теперь те же Сандерс и Уоррен сражаются за президентское кресло. Трамп в своем письме Пелоси указывает, что члены Демпартии "живут в страхе перед социалистическим вызовом на праймериз — и именно это служит движущей силой импичмента". А юная социал-демократка Александрия Окасио-Кортес мимоходом утверждает, что Америка эволюционирует в сторону фашистского общественно-политического устройства ("It is fascism that we're evolving into").

В поисках "конвергенции"

Меня всегда привлекала идея конвергенции, выдвигавшаяся советским академиком-диссидентом Андреем Сахаровым. Как выражение надежды на то, что людям с принципиально разными представлениями о жизни все же удастся поладить, научиться признавать собственное несовершенство и не стесняться заимствовать у других то, что у них получается лучше.

Но у авторов этой концепции, начиная с Питирима Сорокина, речь шла о сближении капитализма и социализма в глобальном масштабе. А американцам надо теперь как-то поладить между собой, у себя дома.

Вот и поглядим, как у них получится с этой внутренней "конвергенцией".