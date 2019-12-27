Не болит голова у Трампа. Президенту США есть что праздновать

Андрей Шитов — о том, что творится с Америкой и почему ей нужна внутренняя "конвергенция"

Президент США Дональд Трамп проводит рождественские каникулы в своей любимой Флориде, где он, по общему мнению знающих его людей, в отличие от Вашингтона реально чувствует себя как дома. У него есть что праздновать, хотя настроение, конечно, отравлено попыткой импичмента, предпринятой против него политической оппозицией во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. "Первая строка" в будущем некрологе? Напоказ американский лидер, разумеется, демонстрирует нерушимую самоуверенность. Когда репортеры пытались его спрашивать, опасается ли он, что его политическое наследие будет запятнано, он отмахнулся: "Нет, вовсе нет. Это все мухлеж, полное надувательство!" Но на самом деле, как сказал газете Politico один из бывших функционеров Белого дома, Трамп "одержим" мыслью об уроне для его репутации. "Его имидж имеет для него колоссальное значение, — пояснил источник. — Его все это сводит с ума, поскольку он-то нацеливается на то, чтобы по своему наследию стать величайшим президентом — даже выше Авраама Линкольна или Джорджа Вашингтона".

Описание Меланья Трамп и президент США Дональд Трамп © AP Photo/Andrew Harnik

То же самое подтвердил и бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон. По его словам, и сам Трамп, и его политические противники из числа "левых прогрессистов" прекрасно отдают себе отчет в "преобразовательском, историческом" характере его правления. "Он очень серьезно к этому относится, потому что очень серьезно относится к своему месту в истории, — сказал Бэннон. — Он понимает, что это и сегодня важно, и будет важно 100 лет спустя". Теперь же Трамп останется в анналах как всего третий президент США, подвергшийся импичменту, и первый, вынужденный бороться за переизбрание в статусе обвиняемого. Как указывало в своем комментарии агентство Associated Press, импичмент означает, что "первая строка в [будущем] некрологе президента Дональда Трампа уже написана". Помимо всего прочего, по словам Politico, американского лидера бесит репутационный урон для его семьи. Напоминая, что его самые доверенные советники в Белом доме — дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, издание подчеркивает, что "по сути президентское наследие Трампа — это синоним фамильного наследия Трампов". "Постоянный и несмываемый след" В общем, не удивительно, что накануне голосования об импичменте президент США официально направил личное открытое письмо в адрес спикера нижней палаты Конгресса. Это поразительный документ, и его нужно, конечно, читать целиком. Но в нем больше пяти страниц, поэтому приведу только несколько ключевых цитат. Трамп обвиняет Пелоси в нарушении присяги и клятвы верности конституции, в развязывании "открытой войны против американской демократии" и даже в "оскорблении чувств верующих американцев" путем регулярного лицемерного повторения заверений, будто она "молится за президента". "То, что вы делаете, ужасно, но вам с этим жить, не мне!" — пишет он.

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В политическом плане "всем, включая и вас самих, известно, что на самом деле происходит, — продолжает хозяин Белого дома. — Ваш кандидат проиграла на выборах 2016 года… и вы с вашей партией так и не оправились от этого поражения. Вы полностью заражены тем, что многие в СМИ называют "синдромом трампопомешательства", и, к сожалению, уже никогда не излечитесь… И вы три года подряд пытаетесь переиначить волю американского народа, обнулить голоса избирателей. Вы рассматриваете демократию как своего врага!" Трамп утверждает, что и нынешнее "надувательство с импичментом" из-за его разговора с президентом Украины, и раздувавшаяся прежде "охота на ведьм" в увязке с Россией на самом деле продиктованы исключительно политиканством оппозиции в США, стремлением "переделать итоги выборов 2016 года и "украсть" выборы 2020 года". "Это вы вмешиваетесь в американские выборы, — подчеркивает он, обращаясь к Пелоси и ее единомышленникам. — Это вы подрываете американскую демократию. Это вы чините препятствия отправлению правосудия. Это вы причиняете боль и страдания нашей республике ради своих эгоистичных личных, политических и партийных выгод". Согласитесь, не каждый день доводится читать такие слова, адресованные первым лицом в государственной иерархии США человеку, занимающему в той же иерархии третью позицию. А Трамп в заключение подчеркивает, что написал их обдуманно и сознательно — чтобы оставить "постоянный и несмываемый след" в истории. "Люди устали" Тем не менее на следующий же день после отправки этого послания Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент. По первому пункту обвинений ("злоупотребление полномочиями") голоса разделились в соотношении 230 к 197, по второму ("воспрепятствование работе Конгресса") — 229 к 198. Республиканцы в составе палаты единогласно поддержали своего президента и голосовали против обвинений. Их поддержала и горстка демократов — двое по первому пункту и трое по второму. Демократ Тулси Габбард, борющаяся за выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2020 года, в обоих случаях воздерживалась. Один из демократов-перебежчиков, конгрессмен из штата Нью-Джерси Джефф Ван Дрю, позже объявил о смене партийной принадлежности. По его словам, в Демпартии от него в ультимативной форме требовали голосования за импичмент, но он отказался. "Я спокоен. Чувствую, что поступил как должно", — сказал он позже журналистам. И добавил: "Люди устали. Им надоело, что на все это расходуются миллионы долларов. Надо понимать, что такое импичмент. Он вреден для страны, он нас раскалывает вместо того, чтобы объединять…" А был ли импичмент? Между прочим, еще не факт, что состоявшийся импичмент юридически состоятелен. Пелоси до сих пор не направила выдвинутые против Трампа обвинения в верхнюю палату Конгресса — Сенат, который в данном случае должен выступить в роли судебной инстанции и либо признать президента страны виновным, либо его оправдать. Между тем некоторые видные американские правоведы, в том числе и либеральные, указывают, что по конституционным нормам импичмент — это не только выдвижение обвинений, но и их рассмотрение, что одно не может юридически существовать в отрыве от другого. Соответственно, пока документы не поступили в Сенат, факта импичмента как бы и нет. Специалисты также указывают, что по второму пункту обвинений администрация Трампа не просто отказывалась выполнять требования законодателей, а пыталась оспорить их через суд. Оппозиция ждать судебных решений не захотела, но тем самым дала повод сомневаться в юридической безупречности собственных действий. Отставка не светит В оправдание задержки с отправкой статей импичмента в Сенат Пелоси говорит, что добивается "справедливых" условий их рассмотрения в верхней палате Конгресса. Но та находится под контролем правящей Республиканской партии Трампа. И лидер сенатского большинства Митч Макконнелл отвечает, что тактика спикера ему непонятна, поскольку он, во-первых, вообще не горит желанием рассматривать обвинения в адрес президента, а во-вторых, относится к ним "совсем не беспристрастно", так как считает откровенно политизированными. Соответственно, когда и если они все же поступят в Сенат, он постарается устроить дело так, чтобы как можно быстрее их отклонить.

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По Конституции США для утверждения статей импичмента в Сенате необходимо большинство в две трети голосов (67 из 100). Сейчас 53 кресла в этой палате принадлежат республиканцам, а остальные — демократам и блокирующимся с ними независимым. Никто из сенаторов-республиканцев пока не выражал готовности поддержать импичмент Трампа. Как минимум один из демократов — Дуглас Джонс из Алабамы — публично говорил, что в обвинениях не очень сходятся концы с концами, и если "пробелы" сохранятся, то он может проголосовать за оправдание президента. Вообще с обвинениями ситуация странная. Сам Трамп, который в момент решающего голосования в Конгрессе находился на митинге в штате Мичиган, назвал себя "первым человеком в истории, подвергнутым импичменту без всяких преступлений". По Конституции США главу государства можно отрешить от должности за "измену, подкуп или иные тяжкие преступления". Но ничего подобного ему вроде бы пока не вменяют. В целом в сложившейся ситуации даже заклятые враги Трампа не сомневаются, что в конечном счете обвинения против него в Сенате должны быть отклонены. Cui prodest? К чьей выгоде вся эта история обернется на выборах в ноябре будущего года, предсказывать пока никто не берется. Но некоторые факты очевидны уже сейчас. Во-первых, рейтинг Трампа, по опросам избирателей, не только не снижается, а даже растет. Враждующая с президентом телекомпания CNN на днях указывала, что одобрение его деятельности достигло 45% — наивысшего уровня с марта 2017 года. Личная популярность хозяина Белого дома по-прежнему "в минусе", но гораздо меньшем, чем прежде: минус шесть процентных пунктов сейчас против минус 12 п.п. по предыдущему опросу.

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Такой же тренд наблюдается и в заочном соперничестве Трампа с вероятными соперниками-демократами. Например, отставание его от бывшего вице-президента США Джозефа Байдена сократилось с 12 п.п. до 7 п.п. Это по стране в целом, а в ключевых штатах "Трамп в еще лучшей форме", — констатирует CNN. По ее признанию, президент "набирает популярность в самое нужное время". "Когда наступает год выборов, опросные рейтинги гораздо лучше коррелируются с шансами президента на переизбрание", — напоминает телекомпания. К этому можно добавить и другие факторы, которые выглядят как минимум обнадеживающе для Трампа и республиканцев. Например, по последним данным избирательных властей США, правящая партия имеет сейчас подавляющее финансовое превосходство: 63 млн долларов собранных средств против 8,3 млн долларов у оппозиции. "Импичмент придает дополнительную энергию базовому электорату Трампа", — пишет по этому поводу авторитетный политологический портал Axios. А у демократов, как он попутно указывает, надежды по части финансов связаны сейчас в основном с участником предвыборной гонки мультимиллиардером Майклом Блумбергом. Но его фигура воплощает все то, что ненавистно таким популярным в Демпартии претендентам на президентское кресло, как сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Крах американского лидерства Напоследок — о самом, на мой взгляд, интересном и важном. Почему все это происходит в Америке и что ей сулит. По-моему, ответ очевиден. Мы воочию наблюдаем то самое переустройство мира, молва о котором не утихает со времени распада СССР и окончания холодной войны между Востоком и Западом. При этом всем уже ясно, что "однополярная модель" такого мира во главе с США оказалась абсолютно нежизнеспособной.

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В России и власти, и аналитики считают, что теперь дело идет к многополярности. В Америке предпочитают рассуждать о "вакууме лидерства", якобы образовавшемся в мировых делах. Один из авторов этой концепции, известный политолог Иэн Бреммер, пишет и говорит о "бесполярном" мире, обозначая его по аналогии с "восьмеркой" и "двадцаткой" (G8 и G20) как G-Zero ("нулевка"). На мой взгляд, разница между этими двумя подходами не столь уж и велика. Смысл один: бесспорного гегемона, единого центра силы в мире нет и не предвидится. "Американцы не хотят управлять миром, — провозгласил Бреммер на ноябрьском "Саммите G-Zero" в Токио. — Они уже давно этого и не делают". Политолог, живущий и работающий в Нью-Йорке, считает такое развитие событий кризисным. В той же речи он даже выдвинул тезис о том, что "мир вступил в период "геополитической рецессии", цикличного спада в международной системе и отношениях между правительствами". "Это время, когда распадаются альянсы, институты и те ценности, которые их объединяют", — утверждал Бреммер. Кому кризис, а кому и передышка… Мысль, конечно, интересная, но на правах старого знакомого я бы Иэну ответил: кому кризис, а кому и передышка. Жаль, конечно, что вы вновь зацикливаетесь на поисках внешнего врага в лице России и Китая (токийское выступление американца было в основном посвящено китайской теме), но коли уж опять все к этому вернулось, так оглянитесь лучше на то, что творится дома у вас самих.

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