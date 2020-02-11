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Кризис на Украине

Украинская оппозиция требует наказать виновных в гибели силовиков во время "евромайдана"

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" утверждают, что личности причастных к гибели сотрудников милиции были установлены, однако к уголовной ответственности никто не привлечен, а доступ к материалам уголовных производств ограничен

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует расследовать факты гибели и ранений представителей силовых структур Украины во время массовых беспорядков зимой 2013 - 2014 годов.

"Украина должна обеспечить объективное расследование преступлений, совершенных против представителей правоохранительных органов, добиться вынесения справедливого приговора виновным в совершении таких действий", - заявили в партии и добавили, что депутаты из фракции ОПЗЖ в Верховной раде обратятся в Госбюро расследований с требованием начать уголовное производство по этим фактам.

В ОПЗЖ утверждают, что личности причастных к гибели сотрудников милиции были установлены, однако к уголовной ответственности никто не привлечен, а доступ к материалам уголовных производств ограничен. "Это может свидетельствовать о том, что следователи и прокуроры, расследующие дела "майдана", путем ненадлежащего досудебного расследования и фальсификации материалов производств содействуют уклонению виновных от ответственности", - считают в партии. Преступления против сотрудников милиции на "майдане" должны быть квалифицированы как "насилие над работниками правоохранительных органов и посягательство на их жизнь", считает оппозиция.

Пострадавшие на "евромайдане" 

О том, что почти одна тысяча сотрудников силовых органов Украины пострадали во время беспорядков на "евромайдане" зимой 2013-2014 годов, сообщило в минувший понедельник издание "Страна.ua", в распоряжении которой оказался список раненых и травмированных силовиков. Так, по данным издания, в документе значится 919 фамилий правоохранителей, которые так или иначе пострадали в ходе протестов. В частности, 140 силовиков получили огнестрельные ранения, а также были госпитализированы с контузией. Большинство из них пострадали 20 февраля в день кровавой бойни на улице Институтской вблизи Крещатика.

Погибших, по разным данным, от 18 (эту цифру называл генпрокурор Юрий Луценко) до 23 (согласно показаниям экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка) сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства их гибели частично расследованы, но к ответственности никто не привлекается, а в суд дела не передаются. Более того, обращает внимание издание, доступ к материалам следствия ограничен.

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УкраинаКризис на Украине
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