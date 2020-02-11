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Экс-президент Грузии Маргвелашвили заявил о намерении вернуться в политику

По словам Георгия Маргвелашвили его политическая деятельность не будет направлена против оппозиционного объединения, а наоборот, будет способствовать сохранению единства оппонентов власти

ТБИЛИСИ, 11 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о готовности вернуться в политику на фоне вынесения обвинительного приговора бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулаве.

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"В то время, когда курс и будущее нашей страны оказываются под вопросом, естественно, я приступаю к активным консультациям в связи с тем, как обеспечить и защитить то, о чем ценой жизни заботились люди нашего поколения - независимость Грузии", - сказал во вторник Маргвелашвили в интервью телеканалу PalitraNews, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли он возвращаться в политику.

По словам Маргвелашвили, который руководил страной с 2013 по 2018 годы, его политическая деятельность не будет направлена против оппозиционного объединения, а наоборот, будет способствовать сохранению единства оппонентов власти. "Ни в коем случае не будет такого, чтобы хоть как-то ослабить оппозиционное единство. Самым ценным для меня сегодня является то оппозиционное единство, которое уже состоялось. Все мои политические старания будут направлены на поддержку и усиление единства. Все остальное - это детали", - добавил он.

Верховный суд Грузии 10 февраля признал экс-мэра Тбилиси Угулаву виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более $17 млн) и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был осужден, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси. Эти деньги, по данным прокуратуры, в 2011-2012 годах были потрачены на финансирование координаторов правящей в тот период партии "Единое национальное движение". Тогда Угулава был ее членом.

Оппоненты власти считают приговор политически мотивированным и заявили о разрыве переговоров с властью по поводу избирательной реформы. Оппоненты власти уже анонсировали проведение масштабного митинга в поддержку Угулаве 4 апреля.

Оппозиция начала вести переговоры по поводу перехода на новую избирательную систему после того, как 14 ноября 2019 года правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" провалила конституционную реформу по этому вопросу. За это время оппозиция и представители власти при посредничестве иностранных дипломатов провели четыре встречи. В конце февраля должен был состояться пятый раунд переговоров, когда политики должны были рассмотреть предложенный правящей партией вариант избрания 100 из 150 депутатов по пропорциональным спискам, а 50 - по мажоритарным. В настоящее время в Грузии по пропорциональным спискам избираются 77 депутатов, а по мажоритарным - 73.

Теги
ГрузияМаргвелашвили, Георгий
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