В Нью-Гэмпшире проходят первые праймериз. Жители города Пемброк активно голосуют

ПЕМБРОК /штат Нью-Гэмпшир, США/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Первичные выборы в американском городке Пемброк с населением 7,5 тыс. человек проходят при высокой активности избирателей. Об этом сообщил во вторник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, во время беседы с журналистами член избирательной комиссии этого населенного пункта Джим Гофф.
"Мы открыли избирательный участок в 07:00 утра (15:00 мск - прим. ТАСС). У дверей уже скопилось порядка ста человек, они хотели проголосовать перед уходом на работу. Еще один наплыв ожидается после трех часов дня, так как люди возвращаются с работы раньше обычного, чтобы не попасть в автопробку по дороге и не стоять в очереди на участке до его закрытия в 19:00 (03:00 мск среды - прим. ТАСС)", - пояснил представитель избиркома. За первые три часа проголосовали 574 жителя Пемброка.
Одинокий агитатор
Участок организован в спортзале местной школы. Голосуют в это время люди в основном пожилые и семейные. Обстановка доброжелательная, у входа стоит единственный человек с агитационным плакатом одного из одиннадцати претендентов в президенты США от Демократической партии. Он представляет сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, которому почти все наблюдатели сулят решительную победу на праймериз в Нью-Гэмпшире.
Избирателей, которые только-только приехали в населенный пункт Нью-Гэмпшира и еще не успели зарегистрироваться в качестве сторонников какой-либо политической партии, сначала проходят регистрацию и только потом заполняют бюллетень. Для скорости формируются несколько параллельных очередей по принципу начальной буквы фамилии. "Мы следим за тем, чтобы избиратели не испытывали дискомфорт от длительного простаивания в очереди и пришли голосовать на следующие выборы", - пояснил Джим Гофф.
По его прикидкам, результаты голосования на конкретном участке сличаются с бюллетенями и направляются властям штата в первом часу ночи. Отдельная краткая копия отсылается по электронной почте информационному агентству Ассошиэйтед Пресс, другому подразделению СМИ или предвыборному штабу того или иного претендента в президенты США, если такой запрос поступил.
"Мы направляем СМИ неофициальные результаты голосования электронным путем. Мы отправляем официальные результаты в письменном виде в аппарат вице-губернатора штата. Эти результаты остаются в участке полиции Нью-Гэмпшира, которая и осуществляет доставку конечному адресату. Любой избиратель вправе проконтролировать лично процедуру обработки бюллетеней и подсчета голосов", - пояснил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС Гофф.
Для обработки бюллетеней используется комплекс черного цвета, который сканирует, считывает и распечатывает данные. "Прежде эти устройства были оснащены блютусом, предназначенным для передачи информации одновременно нескольким получателям. Власти штата распорядились изъять этот элемент из сканирующих устройств, чтобы исключить возможность стороннего подключения через беспроводную сеть", - добавил член избирательной комиссии. Опечатанные контейнеры с бюллетенями хранятся у представителя избиркома в населенном пункте минимум еще 22 месяца после голосования и могут быть вскрыты в случае необходимости пересчета итогов выборов.
Пресловутый Диквилл-Ноч
Представитель избиркома объяснил, каким образом миллиардер Майкл Блумберг, баллотирующийся от Демократической партии, смог набрать два голоса в качестве претендента-демократа и один в качестве претендента-республиканца. Такой парадокс произошел в населенном пункте Диквилл-Ноч с населением пять человек, из которых трое являются членами одной семьи. Один избиратель воспользовался своим правом от руки вписать фамилию Блумберга в бюллетень, предназначенный для праймериз республиканцев.
"Допустим, в Пемброке бывший вице-президент Джозеф Байден набирает голоса ста человек, вписавших фамилию этого демократа в бюллетень республиканских праймериз. Мы не станем учитывать эти голоса при подведении результатов первичных выборов демократов. Эти голоса будут гипотетически включены в итоги праймериз республиканцев и не принесут Байдену ничего, так как он не может стать кандидатом в президенты США по спискам Республиканской партии", - уточнил Гофф.
Диксвилл-Ноч, о котором американские СМИ не устают напоминать во время каждых выборов, расположен в 32 км от границы с Канадой и называется населенным пунктом только ради проведения очередного голосования. В Нью-Гэмпшире закон делает исключение из правила для пунктов с населением менее 100 человек (зарегистрированных избирателей). Им разрешается начинать голосование ровно в полночь, а не рано утром, как во всем штате. Завершать дозволено, как только последний избиратель опустил свой бюллетень в избирательную урну.
Во время президентских выборов 2016 года в Диксвилл-Ноче проживало девять человек. Тогда четверо сторонников Демократической партии поддержали Сандерса. Три республиканца отдали свои голоса губернатору штата Огайо Джону Кейсику, остальные двое - Трампу.
В Пембруке проживает около 7,5 тыс. человек, из которых зарегистрированы в качестве избирателей 5,3 тыс. Доля неприсоединившихся ни к одной политической партии составляет почти 40%, сторонников республиканцев - 33%, остальные поддерживают демократов, уточнил Гофф.
Как сообщил заместитель вице-губернатора Нью-Гэмпшира Дэвид Скэнлан, власти этого штата прогнозируют явку на первичных выборах на уровне 50% от числа зарегистрированных избирателей. Количество таких избирателей в Нью-Гэмпшире, где преобладает белое население, составляет около 1,3 млн человек. Около 30% жителей штата зарегистрированы как сторонники Демократической партии, столько же - как сторонники Республиканской партии, оставшиеся 40% не приписаны ни к одной партии и в принципе вправе отдавать свой голос на праймериз любому претенденту.
Что на кону в Нью-Гэмпшире
Демократам предстоит распределить голоса 33 делегатов, которые поедут на национальный съезд партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где и будет назван кандидат на выборах президента США. Республиканцам надо определиться с голосами 22 делегатов своего съезда, который пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии необходимо заручиться голосами 1276 из 2441 делегата съезда, от демократов - как минимум 1990 из 3979 делегатов.
Голосование в Нью-Гэмпшире завершится в 19:00 (03:00 мск 12 февраля). Некоторые участки будут работать еще один час дополнительно. Первые предварительные итоги могут быть оглашены сразу после закрытия избирательных участков.