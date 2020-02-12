В Нью-Гэмпшире проходят первые праймериз. Жители города Пемброк активно голосуют

ПЕМБРОК /штат Нью-Гэмпшир, США/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Первичные выборы в американском городке Пемброк с населением 7,5 тыс. человек проходят при высокой активности избирателей. Об этом сообщил во вторник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, во время беседы с журналистами член избирательной комиссии этого населенного пункта Джим Гофф. "Мы открыли избирательный участок в 07:00 утра (15:00 мск - прим. ТАСС). У дверей уже скопилось порядка ста человек, они хотели проголосовать перед уходом на работу. Еще один наплыв ожидается после трех часов дня, так как люди возвращаются с работы раньше обычного, чтобы не попасть в автопробку по дороге и не стоять в очереди на участке до его закрытия в 19:00 (03:00 мск среды - прим. ТАСС)", - пояснил представитель избиркома. За первые три часа проголосовали 574 жителя Пемброка. Одинокий агитатор Участок организован в спортзале местной школы. Голосуют в это время люди в основном пожилые и семейные. Обстановка доброжелательная, у входа стоит единственный человек с агитационным плакатом одного из одиннадцати претендентов в президенты США от Демократической партии. Он представляет сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, которому почти все наблюдатели сулят решительную победу на праймериз в Нью-Гэмпшире.

На эту тему Кто бросит перчатку Трампу

Избирателей, которые только-только приехали в населенный пункт Нью-Гэмпшира и еще не успели зарегистрироваться в качестве сторонников какой-либо политической партии, сначала проходят регистрацию и только потом заполняют бюллетень. Для скорости формируются несколько параллельных очередей по принципу начальной буквы фамилии. "Мы следим за тем, чтобы избиратели не испытывали дискомфорт от длительного простаивания в очереди и пришли голосовать на следующие выборы", - пояснил Джим Гофф. По его прикидкам, результаты голосования на конкретном участке сличаются с бюллетенями и направляются властям штата в первом часу ночи. Отдельная краткая копия отсылается по электронной почте информационному агентству Ассошиэйтед Пресс, другому подразделению СМИ или предвыборному штабу того или иного претендента в президенты США, если такой запрос поступил. "Мы направляем СМИ неофициальные результаты голосования электронным путем. Мы отправляем официальные результаты в письменном виде в аппарат вице-губернатора штата. Эти результаты остаются в участке полиции Нью-Гэмпшира, которая и осуществляет доставку конечному адресату. Любой избиратель вправе проконтролировать лично процедуру обработки бюллетеней и подсчета голосов", - пояснил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС Гофф. Для обработки бюллетеней используется комплекс черного цвета, который сканирует, считывает и распечатывает данные. "Прежде эти устройства были оснащены блютусом, предназначенным для передачи информации одновременно нескольким получателям. Власти штата распорядились изъять этот элемент из сканирующих устройств, чтобы исключить возможность стороннего подключения через беспроводную сеть", - добавил член избирательной комиссии. Опечатанные контейнеры с бюллетенями хранятся у представителя избиркома в населенном пункте минимум еще 22 месяца после голосования и могут быть вскрыты в случае необходимости пересчета итогов выборов. Пресловутый Диквилл-Ноч Представитель избиркома объяснил, каким образом миллиардер Майкл Блумберг, баллотирующийся от Демократической партии, смог набрать два голоса в качестве претендента-демократа и один в качестве претендента-республиканца. Такой парадокс произошел в населенном пункте Диквилл-Ноч с населением пять человек, из которых трое являются членами одной семьи. Один избиратель воспользовался своим правом от руки вписать фамилию Блумберга в бюллетень, предназначенный для праймериз республиканцев.