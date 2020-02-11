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В Пентагоне по-прежнему уверены в важности военного сотрудничества с Филиппинами

Ранее МИД Филиппин уведомил США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. США, несмотря на расторжение Филиппинами договора об иностранных вооруженных силах, считают, что двустороннее военное сотрудничество остается краеугольным камнем обеспечения безопасности в регионе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении представителя пресс-службы Пентагона подполковника Дэвида Истберна.

"Как заявляли госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Марк Эспер в ходе визитов в Манилу в прошлом году, союз США - Филиппины крепок и остается краеугольным камнем наших усилий по обеспечению свободного, открытого и безопасного Индо-Тихоокеанского региона, - сказал Истберн. - Наш союз самый давний в регионе и остается важным как никогда".

"Совместное военное сотрудничество наращивает оперативные возможности вооруженных сил Филиппин для защиты суверенитета страны, борьбы с терроризмом и помощи гражданам в ходе чрезвычайных ситуаций". - отмечается в заявлении.

МИД Филиппин уведомил США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах, сообщил во вторник на своей странице в Twitter заместитель главы ведомства Додо Дюлай. Как отмечает газета Manila Bulletin, соглашение прекратит свое действие через 180 дней с момента получения Вашингтоном данного письма. Договор о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.

Теги
СШАФилиппины
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