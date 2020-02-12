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СМИ: Майкл Блумберг считает Россию возможным союзником США

Портал The Daily Beast привел цитаты из высказываний экс-мэра Нью-Йорка, сделанных им пять лет назад в Аспеновском институте

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Претендент на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ранее упоминал о желательности для США "иметь Россию в качестве союзника". Об этом напомнил во вторник портал The Daily Beast, приведя цитаты из высказываний Блумберга в феврале 2015 года в Аспеновском институте.

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В ходе этого выступления, отметил портал, Блумберг затронул целый ряд внешнеполитических проблем, в частности, отношения США с мусульманским миром и указал, что "в этих вопросах нужно иметь Россию в качестве союзника".

"Никто не считает, что Россия должна вмешиваться на Украине и пытаться отнять территории у независимого и суверенного государства, - привел The Daily Beast слова Блумберга. - Но если действительно задуматься, то как бы поступила Америка в случае, если бы в соседней стране много людей хотели бы стать американцами? Не вспоминаются Техас и Калифорния? Мы тогда просто вторглись и захватили их".

"Я не говорю о том, что Путин поступает правильно или что ему можно было это позволить, но мы это делали, - продолжал он. - Это было 200 лет назад. Но мы это делали. Вам нужен порт у теплого моря? Гуантанамо ни о чем не напоминает?"

Затронув вопрос о ситуации в Европе, Блумберг отметил, что "одна из причин того, что Путин реагировал на происходящее так, как он это сделал, состояла в том, что шел процесс приближения НАТО прямо к границам России".

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса, проведенного исследовательской службой Университета Монмута, Майкл Блумберг пользуется поддержкой 11% потенциальных избирателей, уступая по популярности сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен с уровнем поддержки в 13%, экс-вице-президенту США Джозефу Байдену, которого поддерживают 16% и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу с уровнем поддержки 26%.

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