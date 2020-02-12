В Нью-Гэмпшире завершились праймериз

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир, США/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Голосование на первичных выборах (праймериз) завершилось во вторник в штате Нью-Гэмпшир.

Первые предварительные итоги могут последовать сразу после закрытия избирательных участков. Чаще всего их оглашают такие ведущие американские СМИ, как телекомпании CNN, NBC, телеканал Fox News, агентство Associated Press. Они получают сведения от избиркомов и органов власти на местах. Последние, как никто другой, хорошо осведомлены о тонкостях избирательного процесса и количестве не явившихся на голосование. Поэтому им не нужно дожидаться завершения обработки бюллетеней, чтобы сделать верный прогноз.

Среди 11 претендентов от оппозиционной Демократической партии главными соперниками являются сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, экс-мэр Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывший вице-президент США Джозеф Байден. У республиканцев безоговорочным лидером является действующий президент Трамп, победа которого практически предрешена.

Республиканцы в Нью-Гэмпшире на праймериз распределяют голоса 22 делегатов, у демократов на кону - голоса 33 делегатов. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.