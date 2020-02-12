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В НАТО заявили о поддержке Турции независимо от ситуации в Идлибе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что республике предоставляется поддержка в сфере ПВО

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. НАТО предоставляет поддержку Турции, в частности в сфере противовоздушной обороны, независимо от ситуации в Идлибе, куда Анкара перебрасывает военные подкрепления. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"НАТО уже поддерживает Турцию сегодня. Турция - это член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьезную озабоченность", - заявил генсек альянса, отвечая на вопрос, намерена ли НАТО поддержать Анкару в ее военной операции в Идлибе.

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