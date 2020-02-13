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Задержание финансового директора Huawei
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Власти США подали новое обвинительное заключение против Huawei и ее финдиректора

Компании инкриминируется нарушение американских законов о рэкете и вымогательстве
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу REUTERS/Jennifer Gauthier
Описание
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу
© REUTERS/Jennifer Gauthier

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральные власти США предъявили китайской компании Huawei новые обвинения в попытках получить мошенническим путем технологические разработки американских компаний. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в четверг в электронную базу федерального суда Восточного округа штата Нью-Йорк.

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Минюст США представил новое обвинительное заключение. В него, в частности, добавлен дополнительный пункт обвинения в отношении Huawei. Компании инкриминируется нарушение американских законов о рэкете и вымогательстве.

По утверждению властей США, Huawei и ее структуры прибегали к мошенничеству для "присвоения высоких технологий" у американских компаний.

Представители Минюста США в январе 2019 предъявили в Нью-Йорке Huawei и некоторым ее дочерним структурам обвинения в ряде преступлений. В их числе финансовое мошенничество, отмывание средств и нарушение санкций США в отношении Ирана.

Власти США тогда также предъявили Huawei другие обвинения в Сиэтле (штат Вашингтон). Они касаются того, что дочерние структуры Huawei якобы пытались незаконно получить данные об автоматизированном оборудовании, которое американская компания T-Mobile применяла для тестирования различных систем смартфонов.

Huawei отрицает все обвинения.

Теги
СШАЗадержание финансового директора Huawei
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