Власти США подали новое обвинительное заключение против Huawei и ее финдиректора

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральные власти США предъявили китайской компании Huawei новые обвинения в попытках получить мошенническим путем технологические разработки американских компаний. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в четверг в электронную базу федерального суда Восточного округа штата Нью-Йорк.

США против Huawei. Чем китайская компания не угодила американцам?

Минюст США представил новое обвинительное заключение. В него, в частности, добавлен дополнительный пункт обвинения в отношении Huawei. Компании инкриминируется нарушение американских законов о рэкете и вымогательстве.

По утверждению властей США, Huawei и ее структуры прибегали к мошенничеству для "присвоения высоких технологий" у американских компаний.

Представители Минюста США в январе 2019 предъявили в Нью-Йорке Huawei и некоторым ее дочерним структурам обвинения в ряде преступлений. В их числе финансовое мошенничество, отмывание средств и нарушение санкций США в отношении Ирана.

Власти США тогда также предъявили Huawei другие обвинения в Сиэтле (штат Вашингтон). Они касаются того, что дочерние структуры Huawei якобы пытались незаконно получить данные об автоматизированном оборудовании, которое американская компания T-Mobile применяла для тестирования различных систем смартфонов.

Huawei отрицает все обвинения.