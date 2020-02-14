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Посол Испании считает, что выдача Мексике экс-главы компании Pemex может затянуться

Хуан Лопес-Дорига Перес сообщил, что эта процедура может занять более шести недель

МЕХИКО, 14 февраля. /ТАСС/. Экстрадиция из Испании в Мексику бывшего руководителя мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи может затянуться. Такое мнение высказал в четверг посол европейской страны в Мехико Хуан Лопес-Дорига Перес.

"Я думаю, что речь идет о сравнительное долгом времени, в зависимости от того, насколько сложными будут обстоятельства", - приводит слова дипломата на своем сайте радиостанция Noticias MVS. Предположительно, эта процедура может занять более шести недель.

Лосойя был задержан в среду в испанской Малаге, на время разбирательства суд отправил его под стражу. Власти латиноамериканской страны подозревают его в коррупции и совершении операций с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение.

Лосойя был руководителем Pemex с декабря 2012 по февраль 2016 года. В мае 2019 года ему запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе. В июне 2019 года мексиканский суд возобновил действие ордера на арест Лосойи. Ранее стало известно, что его банковские счета были заблокированы.

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