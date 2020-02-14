В США заявили, что операция против Сулеймани не была обоснована неминуемой угрозой стране

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Отчет администрации президента США Дональда Трампа с обоснованием убийства иранского генерала Касема Сулеймани, направленный Конгрессу, не содержит упоминаний о неминуемой угрозе для американских граждан, с которой Вашингтон связал решение убить иранского военного. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотта Энгела (от штата Нью-Йорк).

"Администрация отправила Конгрессу требуемый в соответствии с законодательством отчет, в котором отражено юридическое и политическое обоснование нанесения удара, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани (командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции - прим. ТАСС). Этот официальный отчет прямо противоречит ложным утверждениям президента о том, что он атаковал Иран, чтобы предотвратить неминуемое нападение на служащих и посольства Соединенных Штатов. В объяснении администрации, содержащемся в этом отчете, не упоминается никакой неминуемой угрозы, и это показывает, что обоснование, которое президент представил американскому народу, было просто-напросто ложным", - заявил конгрессмен.

Энгел подчеркнул, что администрация, обосновывая удар по Сулеймани, сослалась на предоставленное главе Белого дома в 2002 году Конгрессом разрешение использовать военную силу в Ираке. "Это юридическое обоснование абсурдно", - убежден глава комитета. "Разрешение от 2002 года было дано на то, чтобы противостоять [президенту Ирака] Саддаму Хусейну. Этот закон не имеет никакого отношения к Ирану или представителям правительства Ирана в Ираке", - добавил Энгел.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.