{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В США заявили, что операция против Сулеймани не была обоснована неминуемой угрозой стране

Конгрессмен Элиотт Энгел назвал абсурдным то, что администрация США, обосновывая удар по Сулеймани, сослалась на предоставленное главе Белого дома в 2002 году Конгрессом разрешение использовать военную силу в Ираке

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Отчет администрации президента США Дональда Трампа с обоснованием убийства иранского генерала Касема Сулеймани, направленный Конгрессу, не содержит упоминаний о неминуемой угрозе для американских граждан, с которой Вашингтон связал решение убить иранского военного. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотта Энгела (от штата Нью-Йорк).

"Администрация отправила Конгрессу требуемый в соответствии с законодательством отчет, в котором отражено юридическое и политическое обоснование нанесения удара, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани (командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции - прим. ТАСС). Этот официальный отчет прямо противоречит ложным утверждениям президента о том, что он атаковал Иран, чтобы предотвратить неминуемое нападение на служащих и посольства Соединенных Штатов. В объяснении администрации, содержащемся в этом отчете, не упоминается никакой неминуемой угрозы, и это показывает, что обоснование, которое президент представил американскому народу, было просто-напросто ложным", - заявил конгрессмен.

Энгел подчеркнул, что администрация, обосновывая удар по Сулеймани, сослалась на предоставленное главе Белого дома в 2002 году Конгрессом разрешение использовать военную силу в Ираке. "Это юридическое обоснование абсурдно", - убежден глава комитета. "Разрешение от 2002 года было дано на то, чтобы противостоять [президенту Ирака] Саддаму Хусейну. Этот закон не имеет никакого отношения к Ирану или представителям правительства Ирана в Ираке", - добавил Энгел.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
СМИ: Киев отверг опубликованный в Мюнхене "мирный план" по Донбассу
В МИД Украины напомнили, что Мюнхенская конференция по безопасности после критики в адрес обнародованного плана понизила его статус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС