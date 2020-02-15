Зариф: убийство американских солдат не было целью атаки Ирана на объекты США в Ираке

ТЕГЕРАН, 15 февраля. /ТАСС/. Целью ракетного удара иранских ВС 8 января по объектам США в Ираке не было убийство американских солдат. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC , полная версия которого была опубликована в субботу.

Как США и Иран едва не начали новый год с войны

Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

"Целью этой атаки не было убийство американских солдат. Задачей было послать четкий сигнал", - сказал он. По словам министра, "Тегеран хотел продемонстрировать Соединенным Штатам, что Иран нельзя притеснить и действия против Ирана будут иметь последствия".

Он добавил, что "иранская сторона сообщила правительству Ирака [об атаке] за 45 минут до начала операции". "Я думаю, что они предупредили США. Но мы не сообщали, какую конкретно базу будем атаковать", - отметил иранский политик.

По мнению Зарифа, одобрение американским Конгрессом резолюции, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана, говорит о том, что "даже Сенат, контролируемый республиканцами, устал от авантюризма главы США". "Но я уверен, что Трамп наложит вето [на этот законопроект]", - добавил министр.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами "Аль-Кудс". В ответ на это Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Изначально Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Позже официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл информировал о 50 военнослужащих, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. 11 февраля Пентагон сообщил, что число пострадавших военных составило 109 человек.