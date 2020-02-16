Премьер Палестины призвал Евросоюз отвергнуть "сделку века" Трампа

"Предложение Трампа опасно уже просто потому, что оно базируется на новой парадигме. И парадигма Трампа в отношении палестинцев основана на следующем - победить их, чтобы они сдались и приняли ее", - заявил он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я призываю Европу дать серьезный ответ на инициативу Трампа, сделать это четко, громко, ясно отвергая это предложение и не оставляя вакуума", - сказал Штайе.