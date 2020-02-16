{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Палестины призвал Евросоюз отвергнуть "сделку века" Трампа

Парадигма президента США в отношении палестинцев основана на том, чтобы "победить их", заявил Мухаммед Штайе

МЮНХЕН /Германия/, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе призвал страны Евросоюза единогласно отвергнуть предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию.

На эту тему
"План, отвергнутый палестинцами". Мировые СМИ о "сделке века", предложенной Трампом

"Предложение Трампа опасно уже просто потому, что оно базируется на новой парадигме. И парадигма Трампа в отношении палестинцев основана на следующем - победить их, чтобы они сдались и приняли ее", - заявил он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я призываю Европу дать серьезный ответ на инициативу Трампа, сделать это четко, громко, ясно отвергая это предложение и не оставляя вакуума", - сказал Штайе.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, ДональдШтайе, МухаммедМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: военная полиция России начала размещение на шоссе Алеппо - Дамаск
Шоссе проходит через провинцию Идлиб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС