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Генсек ЛАГ: арабские страны никогда не откажутся от поддержки палестинцев

Ахмед Абу аль-Гейт выразил надежду, что американцы пересмотрят свою позицию

МЮНХЕН /Германия/, 16 февраля. /ТАСС/. Арабские страны не должны и никогда не откажутся от поддержки палестинцев, невзирая на то, что в последние годы палестинский вопрос отошел на задний план. Об этом заявил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

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"Нет никакого сомнения, что палестинский вопрос ушел на второй план по причине так называемой арабской весны, когда многие государства региона переживали сложные времена и вынуждены были фокусироваться на собственных, внутренних делах, - сказал он. - Однако все это не дает им права забывать об этой главной, на мой взгляд, проблеме на Ближнем Востоке".

"Я много слышал от израильского руководства, людей из администрации (США) слова о том, что мы (арабы) готовы отказаться от поддержки этого вопроса, но всегда отвечал: этого никогда не произойдет, - подчеркнул генсек. - Когда палестинцы примут свое решение, все встанут и поддержат их, что и произошло". По его словам, было много слухов и заявлений о том, что как только президентом США Дональдом Трампом будет представлена так называемая сделка века - план мирного палестино-израильского урегулирования - все его примут. "Но когда палестинцы сказали, что отвергают этот план, все вышли и заявили: мы поддерживаем вас, - отметил Абу аль-Гейт. - И хочу заверить - эта поддержка будет сохраняться и впредь".

"Печально видеть, что нынешняя администрация, несмотря на все ее усилия, в реальности не понимает всей глубины динамики ситуации в Палестине и в регионе в целом, - указал генсек. - Я надеюсь, что они (американцы) пересмотрят свою позицию и, как только это произойдет, можно будет начинать диалог, собирать всех вместе, но без каких-либо предварительных условий. И здесь мы не говорим о каких-то планах, мы говорим о создании справедливой основы для всех сторон ради переговоров о справедливом урегулировании".

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, ДональдГейт, Ахмед Абу, аль-Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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