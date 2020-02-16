Роухани заявил, что правительство не отвечает за закрытие воздушного пространства Ирана

ТЕГЕРАН, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Ирана не обладает полномочиями по закрытию воздушного пространства в стране. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции президент Хасан Роухани.

"В определенных условиях воздушное пространство должно быть закрыто, - сказал президент, выступление которого транслировало государственное телевидение Ирана. - Правительство не несет ответственности за закрытие воздушного пространства и вопросы безопасности". Он добавил, что "все это является обязанностью вооруженных сил страны".

Слова Роухани прозвучали в ответ на вопрос журналиста о том, почему в ночь, когда был по ошибке сбит украинский самолет, правительство не приняло решение закрыть воздушное пространство страны в связи с ракетными ударами по американским базам в Ираке.