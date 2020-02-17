СМИ: в Китае могут перенести сессии законодательного и консультативного органов

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Китайское правительство может перенести на более поздний срок проведение двух ежегодных сессий - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган). Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" .

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По его данным, этот вопрос был вынесен на повестку дня в ходе проходящего в Пекине заседания постоянного комитета ВСНП. Первоначально предполагалось, что 3-я сессия ВК НПКСК 13-го созыва и 3-я сессия ВСНП 13-го созыва откроются 3 и 5 марта соответственно.

Кроме того, в понедельник власти также предложили ввести полный запрет на торговлю в стране дикими животными, которые считаются возможным источником распространения коронавируса. Среди обсуждаемых проблем - повышение эффективности защиты населения от массовых заболеваний и внедрение новых мер, которые позволят минимизировать риск распространения инфекций.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тыс., выздоровели свыше 10,8 тыс., число зараженных превысило 70,5 тыс. человек.