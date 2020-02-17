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WP: США игнорировали пытки и убийства оппозиционеров в Латинской Америке

ЦРУ следило за проведением операции по преследованию оппозиции с помощью компании Crypto AG
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© Jason Reed/Reuters

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) следило за проведением операции "Кондор" по преследованию оппозиции в ряде стран Латинской Америки в 70-80-х годах прошлого века с помощью базировавшейся в Швейцарии компании Crypto AG. Фирма поставляла устройства шифрования более 120 странам мира, в то время как американские спецслужбы использовали данное оборудование для перехвата информации клиентов.

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Как отмечает в понедельник газета The Washington Post, хотя конкретные сотрудники ЦРУ выражали обеспокоенность по поводу пыток и убийств оппонентов властей в Аргентине, Боливии, Бразилии, Парагвае, Уругвае и Чили, США не предпринимали действий, чтобы остановить нарушения прав человека.

"ЦРУ, поставляя такие устройства связи, получали возможность узнать масштабы преступлений режимов в Латинской Америке, - отмечается в публикации. - Связи разведслужбы с проведением операции отражены в документах, добытых исследователями архива Нацбезопасности США. При этом материалы не свидетельствуют о том, что со стороны разведки предпринимались существенные усилия, чтобы остановить нарушения прав человека". В частности, в служебной записке на имя заместителя директора ЦРУ 1976 года гораздо большая озабоченность выражается убийствами за пределами латиноамериканского региона.

По данным газеты, фирмой Crypto AG тайно владели ЦРУ в партнерстве с западногерманской разведкой. Компания обслуживала более 120 стран, включая Иран, государства Латинской Америки и Ватикан. В целом операция "Кондор" проводилась при поддержке спецслужб США.

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