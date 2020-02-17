CNN: экс-помощнику адвоката Трампа могут предъявить новые обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк рассматривает возможность предъявления новых обвинений американскому бизнесмену, который выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники.

Речь идет о предпринимателе Льве Парнасе, который был задержан в США в октябре 2019 года. Ему и еще нескольким лицам инкриминируются нарушения при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Как говорится в публикации, теперь прокуратура также может предъявить Парнасу обвинения в умышленном введении в заблуждение инвесторов, которые вкладывали средства в компанию Fraud Guarantee. Парнас является одним из ее основателей. По словам источников, бизнесмен, предположительно, предоставлял инвесторам заведомо ложную информацию о компании, а также о том, как он планирует распорядиться их средствами.

В январе 2020 года два участника встреч с Парнасом сообщили ТАСС, что бизнесмен еще в 2016 году заявлял о знакомстве с претендовавшим в то время на пост президента США Трампом и пользовался этим для привлечения капиталовложений в Fraud Guarantee. Один из инвесторов рассказал, что согласился вложить $250 тыс. в компанию. В итоге он не получил прибыли, эту сумму ему также не вернули.

Рассмотрение по существу обвинений, касающихся нарушений при лоббистской деятельности, в отношении Парнаса и ряда других лиц начнется в Нью-Йорке 5 октября. Судья не настаивает на том, чтобы Парнас до начала разбирательства был взят под стражу. Ранее его освободили под залог.